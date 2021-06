AMLO inaugura el “quién es quién de las mentiras” de los medios; señala a periodistas y tuiteros

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó este miércoles con la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, en donde señaló a periodistas y a usuarios de Twitter por supuesta difusión de noticias falsas.

“Esta sección (está) destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes para que se vaya contando con información, con elementos y tengamos cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres, que haya periodismo y ética”, dijo en su conferencia de prensa.

Ana Elizabeth García Vilchis, periodista de la Jornada, fue nombrada como la encargada de la sección y reconocida por el presidente López Obrador.

“Nos da mucho gusto que haya aceptado porque no cualquiera tiene el valor civil, imagínense tocar a los intocables, nada más ellos podían cuestionar y destruir hasta la dignidad, la moral, el prestigio de las personas porque era el cuarto poder“, afirmó.

Por su parte, García Vilchis, afirmó que el objetivo no es “perseguir ni censurar a los periodistas y medios”.

Sin pruebas sustanciales, presentó publicaciones de periodistas, usuarios de redes sociales, así como conductores y editorialistas que calificó como falsas.

“Los criterios para presentar las noticias son las publicaciones que más rápido se movieron a través de redes sociales y mensajería instantánea y las más graves en cuanto a su contenido falso o engañoso“, explicó.

Al respecto, el presidente López Obrador criticó el “cómo algunos se tragan todos estos platos de mentira porque es lo que domina, es el pensamiento dominante afortunadamente hay una corriente nueva y la gente está cada vez más consciente”.

“Tengo confianza en que haya una renovación para que se informe con objetividad, que haya equilibrios, profesionalismo, que no se calumnie, que no haya mentiras, que se informe con la verdad y que se esté lo más distante que se pueda del poder político y económico y lo más cercano que se pueda al pueblo. A nosotros no nos afecta mucho, hasta nos da elementos para mostrar el bajo nivel moral de nuestros adversarios, expresó”.

Con información de LATINUS.