Alberto Peláez, corresponsal de guerra, deja Televisa tras 37 años

El periodista y corresponsal de guerra Alberto Peláez anunció, a tarvñes de sus redes sociales, su separación de televisa, empresa para la que trabajó por más de 37 años.

En un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter, el famoso comunicador habló sobre su situación laboral y aprovechó para también mandarle un mensaje a Emilio Azcárraga, quien fuera su jefe por tanto tiempo.

”Hoy después de 37 años de trabajar para Televisa termina mi relación laboral”, dijo al inicio del conmovedor clip. ”En estos 37 años he podido entrevistar a los más importantes personajes de la política internacional, de la economía global y también he podido la oportunidad de cubrir no una, no dos, no tres, hasta 20 guerras”, agregó.

A pesar de que su trabajo en Televisa concluyó, Peláez dedicó un sentido agradecimiento a Emilio Azcárraga y destacó que continuará con su trabajo en México.

”Hoy desde aquí quiero agradecer y agradecer con el corazón a Emilio Azcárraga por la oportunidad que me dio y confió en mí. Hoy desde aquí, desde Monterrey, desde mi México, quiero agradecerles a todos de corazón, porque me han estado siguiendo y que hemos podido tener esa relación tan estrecha”, destacó.

Pealáez también reveló que su carrera aún no termina por lo que ya tiene nuevos proyectos pensados, los cuales desarrollará en nuestro país.

