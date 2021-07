AMLO habla de los posibles candidatos a la presidencia del “flanco progresista liberal”; otra vez deja fuera a Monreal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enlistó este lunes a los posibles candidatos del “flanco progresista o liberal” para ser su sucesor y dejó fuera, de nueva cuenta, a Ricardo Monreal.

“¿Quiénes pueden sustituirme? Primero, hay que tomar en cuenta que es el pueblo el que va a decidir. Ahora, del flanco progresista o liberal hay muchísimos”, aseguró.

“Como Claudia (Sheinbaum), como Marcelo (Ebrard), como Juan Ramón De La Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos, afortunadamente hay relevo generacional. Y yo voy a estar aquí hasta, bueno, si el pueblo lo decide porque voy a una consulta en marzo del año próximo”, dijo.

Aseguró que la consulta “no le preocupa mucho” porque la gente va a mantener su apoyo hacia él.

“Me preocupa más la ciencia y el creador, lo que permita la naturaleza y el creador, eso es para terminar en septiembre y retirarme”, dijo.

López Obrador recordo que él es el presidente con mayor edad en la historia e México.

“El presidente constitucional de más edad, mis adversarios yo creo que tienen razón en eso, de que ya estoy chocheando. Entonces, no me lo permitiría en mis convicciones, soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección, yo ya voy a terminar”, aseguró.

“Si el pueblo lo decide así, si el creador me lo permite, si la naturaleza también, yo voy a estar hasta finales de septiembre del 24 y a partir de entonces me jubilo, no vuelvo a participar en política, en nada. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es aplicándome para que avancemos en la transformación“, indicó.

Con información de LATINUS.