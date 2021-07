Hugo Sánchez se reúne con Macías en Madrid y le da consejos para triunfar en el Getafe

José Juan Macías tuvo un emotivo encuentro con Hugo Sánchez, quien le dio algunos consejos para triunfar con el Getafe.

José Juan Macías ya está en España para emprender su aventura en el futbol de Europa, donde jugará con el Getafe, equipo que se encuentra en Madrid, donde Hugo Sánchez radica, por lo que le dio la bienvenida y le dio consejos para triunfar como él lo hizo.

“Estoy convencido de que con su formación, educación, valores, mentalidad y carácter va a triunfar, más si es respaldado por un equipo como el Getafe que va en ascenso, es una plataforma buenísima para triunfar en el continente europeo”, relató el ‘Pentapichichi’ para ESPN.

Hugo Sánchez sabe lo complicado que es para un mexicano triunfar en el extranjero, más no es imposible, por lo que en su encuentro estuvieron hablando sobre algunas experiencias que vivió el ‘Penta’ en su paso por el Atlético y el Real Madrid.

“Estuvimos hablando para que Macías tuviera una referencia importante sobre lo que es tener experiencia en Madrid. Fue una charla personal e íntima sobre lo que hice yo para darme a respetar, qué hice en mis primeras declaraciones cuando llegué, cuál es la actitud aquí en España en cuanto a la exigencia, el profesionalismo y que tiene que estar 100% dedicado a su carrera”, expresó.

Sánchez Márquez siempre ha mostrado su postura de apoyar a los mexicanos y con Macías no fue la excepción, pues confía en que tiene el potencial para triunfar con su nuevo equipo.

“El hecho de que esté en España me da alegría y mucho gusto, por eso accedí su invitación y darle una bienvenida a Madrid. Siempre declaró que quería jugar en Europa, hay muchísimos jugadores que solamente tienen la idea de hacerlo, pero esas ideas no se consumen porque no las hacen, hay que realizarlas y J.J Macías las está realizando”, apuntó.

José Juan Macías mostró su alegría tras el encuentro con Hugo Sánchez y compartió una publicación en Instagram en la que presumió estar “con el #1”.

Con información de Latinus