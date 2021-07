Ainara asegura que no llegará a acuerdo con Yoss N

Luego de que Yoss ’N’ fuera vinculada a proceso por el delito de porn*grafía infantil, su denunciante, Ainara habló al respecto en una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’ y comentó que está feliz de que se esté haciendo justicia en su caso.

”Estoy feliz de que se empiece a hacer justicia, ha sido mi objetivo desde el principio, es el primer paso, nos falta mucho. He estado en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica. Ha sido un proceso complicado, han pasado tres años y que haya pasado este tiempo, me ha ayudado a sanar lo que ha pasado”, se sinceró.

Igualmente, comentó que desde aquel entonces, no ha tenido contacto con sus agresores ni con la youtuber, aunque le mandó mensajes haciéndole saber lo que sintió de que hablara de su caso en un video llamado ‘Patética Generación’, aunque no recibió alguna respuesta directa de su parte para entablar una conversación, ”he recibido tantos ataques a lo largo de los años, que me empecé a acostumbrar, es parte de eso, de poder sanar. No he tenido ningún contacto con estas personas, no íbamos en la misma escuela y después de esto, corté contacto con este tipo de gente”, señaló.

Además, Ainara fue cuestionada sobre si buscaría llegar a un acuerdo con Yoss ’N’ y comentó que lo único que quiere es que se haga justicia, ”mi objetivo jamás ha sido conseguir dinero, lo hago para conseguir justicia y lo que me pasó a mí, no le vuelva a pasar a ninguna mujer, no soy la única mujer a la que han violado y que influencias han atacado. El dinero jamás ha sido parte del plan”, comentó.

Así habló Ainara luego de que Yoss ‘N’ fuera vinculada a proceso: MIRA: Revelan que Yoss N estaría devastada y no pararía de llorar tras vinculación a proceso También expresó su gratitud hacia Daff Hoffman, sobrina de Yoss ’N’, quien la ha defendido y también le dio su apoyo luego de que revelara que ha sufrido abuso por parte de su familia, ”ella ha expresado su apoyo hacia mi, lo agradezco muchísimo. Que ella sepa que tiene mi apoyo y aunque su familia no la haya apoyado y no le haya creído, yo sí le creo e igual a todas las mujeres que han vivido esto”, dijo.

Con información de TVNOTAS