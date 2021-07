‘Ya no saben qué inventar’, dice García Cabeza de Vaca sobre acusaciones de la UI

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que no ha tenido ni tiene relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo y exigió que las autoridades publiquen las pruebas de estas afirmaciones.

“Ya no saben qué inventar. No he tenido ni tengo relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, como afirman medios basados en una supuesta denuncia de la UIF. Exijo a la autoridad haga públicas las pruebas de estas afirmaciones“, aseguró en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El pasado 19 de marzo, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, señaló en su comparecencia ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que una compañía mexicana vinculada al mandatario panista, Enerxiza Wind, se asoció con Acciona Energía para ganar la licitación del parque eólico El Cortijo.

De acuerdo con la UIF, García Cabeza de Vaca negoció el concurso para la construcción y operación del parque en el marco de la aprobación de la reforma energética en 2013.

Según lo dicho por Nieto Castillo, Cabeza de Vaca participa en Enerxiza Wind, a través de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presunto prestanombres, quien es accionista de la compañía. Reséndez Cantú es un empresario reynosense que fue fichado por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) -la UIF estadounidense- por lavado de dinero.

El pasado 1 de julio, Reséndez Cantú fue detenido en McAllen, Texas, y entregado a elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa.

Sobre la denuncia presentada por la UIF este martes contra Víctor Hugo Guerra, secretario de Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y primo del gobernador, por el probable delito de malversación de recursos y probables actos de corrupción, dijo que la universidad tiene autonomía presupuestal y el gobierno estatal no interviene en las decisiones de gasto.

“La UAT tiene plena autonomía presupuestal. El Gobierno del Estado se limita a asignar los fondos presupuestales que determina el Congreso. No interviene en las decisiones de gasto. Mucho menos, en los proyectos educativos, culturales o deportivos en los que participa”, mencionó.

La UIF anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en contra Guerra y cinco funcionarios más de la UAT por su participación de un esquema de desvío de recursos similar a la llamada ‘Estafa Maestra’.

El mandatario señaló que se defenderá de las “mentiras, difamaciones y de la persecución política” dirigida en su contra.

“Seguiré impulsando la inversión en el desarrollo sustentable y la vocación energética de Tamaulipas, con transparencia y apego a la ley”, mencionó en la red social.

El mandatario tamaulipeco es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El 7 de junio se informó que el juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, decidió conceder a García Cabeza de Vaca la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR obtuvo la orden de aprehensión contra el gobernador el pasado 19 de mayo del juez de Distrito Especializado en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Iván Aarón Zeferín Hernández.

Dos días después, la defensa de Cabeza de Vaca presentó un amparo y recurso incidental para detener la captura que, de acuerdo a sus argumentos, es ilegal porque aunque la Cámara de Diputados le retiró el fuero, el Congreso de Tamaulipas decidió mantenerlo en el cargo hasta el último día de su mandato.

El 25 de mayo el juez Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión provisional a García Cabeza de Vaca, contra cualquier orden de aprehensión.

Redacción AN / MDS