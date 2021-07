“El precio del gas me está dejando como mentiroso”, dice AMLO sobre la creación de Gas Bienestar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó este jueves que el alza en los precios del gas lo está dejando como “un demagogo y mentiroso”, ya que él había prometido que no aumentaría el costo de este insumo.

“No vamos a dejar en estado de indefensión a la gente y pues no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando, entre otras cosas además de afectar la economía popular pues me está dejando a mi como demagogo, como mentiroso”, aseguró.

López Obrador mostró en su conferencia matutina una gráfica con los precios del gas en el país.

“Miren de 13.50 pesos que vende Pemex, a 20.94 al consumidor, al usuario final y esto no era así, esto no sucede en el caso de las gasolinas, entonces vamos a competir”, aseguró.

El mandatario aseguró que ha logrado cumplir su compromiso de evitar el aumento de todos los demás insumos como las gasolinas, el diesel y la luz.

“Pero aquí no puedo porque, además no hay ninguna razón, nada más es esto, tenemos una forma, un mecanismo, vamos a bajar esto, la utilidad, nada más para los gastos de operación y que ellos se apliquen, lo mismo vamos a competir pero no es posible que haya estos aumentos que ni quiero decirlos pero ya la gente sabe”, dijo.

Con información de LATINUS.