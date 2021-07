Responde AMLO al nuevo video de su hermano: ‘es una campaña negra en mi contra’

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el video en donde aparece su hermano Martín Jesús recibiendo dinero es parte de la campaña negra en su contra, sin embargo, dejó en claro que de este tipo de situaciones siempre ha salido ileso.

En la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que esta grabación corresponde a “otros tiempos”, y que sus adversarios lo están convirtiendo en un asunto personal y político.

“No me extraña que esto suceda porque está siendo afectados muchos intereses creados que mucha gente que se dedicaba a robar y saquear en el gobierno, es la actitud del periodismo oficial vinculado a la corrupción y al poder”, agregó.

Latinus reveló un video en donde Martín Jesús López Obrador aparece recibiendo dinero de las manos de David León Romero, quien fuera extitular de Protección Civil federal.

Este es el segundo video en donde aparece uno de sus hermanos recibiendo recursos en efectivo. El anterior fue Pío López Obrador, quien el año pasado también fue sorprendido en esta acción.

“Fue un trato personal de David León y mi hermano, sin embargo se empata, se junta, para hacer ver de que es dinero para la campaña, dinero político para mí, cosa que no es cierto”, argumentó.

A mi hermano Martín no lo veo desde hace cinco años. Yo estoy entregado por completo, la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente. Yo ya no me pertenezco, por eso si un hermano, cuñado, primo, nuera, cualquier familiar comete un delito, debe ser juzgado, no debe haber impunidad.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que tiene su consciencia tranquilo y argumentó que este video es parte de la actitud y reacción por todo lo que están haciendo en el Gobierno Federal.

Cuando ya no me ataquen, me voy a preocupar, si no hay ataques es porque no estamos cambiando las cosas, quieren descarrilar al gobierno que represento, nada más que se van a quedar con las ganas”, adujo.