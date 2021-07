«Jamás he dañado a alguien con intención»: “YosStop”

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Yoseline Hoffman, conocida como “YosStop”, aseguró que “jamás ha sido una mala persona” ni ha dañado a alguien «con intención». La youtuber expuso esto en una carta enviada este sábado a su novio desde el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde permanece en prisión preventiva porque fue vinculada a proceso por pornografía infantil.

“Soy necia, necia, orgullosa, soberbia, mal hablada, egocéntrica, etc… Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces. Dicen que la vida no es injusta… ¿Tú qué crees?», escribió la joven en la carta difundida en la cuenta de Instagram de Gerardo González, su novio.