Michelle Salas defiende a Frida Sofía tras comparaciones entre ellas

Luego de celebrar su cumpleaños 32 en México, Michelle Salas reapareció en público, pero ahora en Cannes, Francia, donde acudió como invitada especial. La hija de Stephanie Salas fue alabada por sus seguidores por lo espectacular que se veía con el vestido Pronovias que usó durante su aparición en el Festival Internacional de Cine.

Inesperadamente, su aparición se prestó para que de nueva cuenta se generaran comparaciones entre Mich y su tía, Frida Sofía . ‘¿Será que le volvieron los recuerdos cuando vio a Michelle en ese vestido blanco y toda la familia Pinal comentando lo hermosa que se veía y lo orgullosos que están de ella?”, preguntó a Frida una de sus followers.

A ese comentario se sumaron varios más comparándolas y esta vez, la hija de Alejandra Guzmán eligió no quedarse callada y además de asegurar que está harta de las comparaciones y el bullying, pidió que mejor se comparara a Michelle Salas con su hermana, Camila Valero.

‘Y regresamos con las comparaciones y agresiones sin razón alguna. Ya estoy harta de las comparaciones y el bullying”, dijo en su cuenta de Instagram. ‘Siempre se burlan de mí al compararme con esta mujer. ¿Por qué me dicen que tengo que ser como ella? No conocen a ninguna de las dos y nosotras no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna, ¡compárenla con su hermana! Tendría un poco más de sentido”, exigió.

Además, Frida Sofía reiteró que no se habla con su sobrina y que no quiere ser como ella ni como nadie. “¡Ya hueva con la gente así! No entiendo porque el compararme siempre con Michelle, Compárenla con su hermana o con alguien de su entorno. Ni ella me habla ni yo a ella. ¡No quiero ser como nadie! ¡Y sí, ella está más bonita! ¿Quién dijo que no?”.

