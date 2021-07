Testigos de Emilio Lozoya dicen que siempre no tienen pruebas

A casi un año de que fuera extraditado a México, Emilio Lozoya no ha cumplido lo prometido a la Fiscalía General de la República (FGR) para terminar de demostrar las acusaciones de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esto se debe a reveses que ha sufrido el ex director de Pemex en este tiempo; el último fue de dos de sus testigos estrella, quienes negaron los señalamientos de Lozoya.

Se trata de Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex.

En su denuncia realizada en agosto de 2020, Lozoya ofreció “presentar” al Ministerio Público de la Federación a Arteaga Santoyo y Olascoaga Rodríguez para que “el primero aportara los recibos que se firmaban para la entrega de los recursos mencionados, y el segundo, un video en el que se apreciará el momento exacto de una de las entregas de dinero al enlace de (Partido) Acción Nacional”.

Pero en entrevistas a las que tuvo acceso MILENIO y que son parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya, tanto Rodrigo Arteaga como Francisco Olascoaga negaron los dichos del ex director de Pemex.

Arteaga Santoyo rechazó tener “recibos de entrega de dinero firmados por Rafael Jesús Caraveo Opengo”; mientras que Olascoaga Rodríguez negó contar con un video de entrega de dinero a este mismo personaje.

En agosto de 2020 se filtró parte de este video en el que se ve a Caraveo y a Guillermo Gutiérrez Badillo, colaboradores de los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, recibiendo fajos de dinero de presuntos sobornos para aprobar la reforma energética.

En sus entrevistas ministeriales, Lozoya reveló que este video fue grabado por Francisco Olascoaga; mientras que Caraveo declaró que dicho encuentro se llevó a cabo el 6 de agosto de 2014 y que Olascoaga Rodríguez le entregó el dinero.

Sin embargo, Francisco Olascoaga declaró que respecto a la reforma energética, no le “tocó participar de ninguna manera en las gestiones o actividades relacionadas, pues esa no era mi función”.

“Tampoco tuve interacción alguna con las personas que desde fuera de Pemex participaban en las actividades de la promoción de la reforma, o sea, no tuve trato ni con senadores, ni con empresarios, ni con diputados o cualquier otra persona que estuviera metida en la reforma (energética), ni siquiera como acompañante del director general”, declaró el pasado 25 de enero.

Por su parte, Rodrigo Santoyo negó que, en su carácter de secretario particular de Lozoya, tuviera conocimiento de que el ex presidente Peña Nieto y Luis Videgaray instruyeron al ex director de Pemex “entregar dinero en efectivo a legisladores” entre 2013 a 2014.

Este par de entrevistas fueron presentadas en el caso del ex senador Lavalle, quien hasta el momento es el único con acusación formal de la FGR en la denuncia de Lozoya.

FGR asegura que testigos de Lozoya fueron “amenazados”

Sin embargo, la Fiscalía las desestimó debido a que no las llevaron a cabo agentes de la FGR, sino abogados particulares, y es que tanto Rodrigo Santoyo como Francisco Olascoaga promovieron incidentes de impugnación para no comparecer ante el Ministerio Público de la Federación.

“…puede obedecer a que en un inicio ambas personas se encontraban en la disposición de acudir como testigos ante esta Fiscalía y corroborar los hechos denunciados por Emilio Ricardo Lozoya Austin, siendo que posteriormente, probablemente al advertir las posibles consecuencias que tendrían, por declarar en los hechos en los que se vieron involucrados, atendiendo al poder político, social y económico que tienen todas las personas denunciadas por Emilio Ricardo Lozoya Austin, decidieron adoptar una conducta reticente, concretándose a responder de manera negativa a las preguntas inducidas.

“…Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, guardan vínculos con el grupo que participó en el hecho delictivo del que existe la presunción de que ya fueron coaccionados, inducidos o amenazados, para no corroborar el esquema manifestado por Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien al presentar su denuncia y solicitar el criterio de oportunidad, es natural que se ha enfrentado con todo ese grupo, lo que lleva a considerar que podría encontrarse aislado, por virtud de haber realizado manifestaciones de todos ellos, por lo que la imparcialidad en las declaraciones de Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, está afectada”, según consta en el oficio UIL-B-CGI-083/2021 al que MILENIO tuvo acceso.

Con información de Milenio