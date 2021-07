Argentina roza las 100 mil muertes por COVID-19, sin ver final de segunda ola

Argentina roza las 100 mil muertes por COVID-19, una cifra que llega en plena segunda ola de la pandemia y mientras avanza la campaña de vacunación, que ya inmunizó a más del 45 por ciento de la población con una dosis y al 11 por ciento con dos.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, el país sudamericano acumula 99 mil 640 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, después de sumar otros 387 decesos este martes.

Además, en los últimos siete días Argentina se mantuvo como el sexto país del mundo con más muertos por millón de habitantes (8.52), posicionándose como el tercero de América Latina, por detrás de Costa Rica (10.99) y Surinam (11.93), según datos del portal estadístico Our World in Data.

La propagación por todo el país de nuevas variantes, como la C.37 (andina) y la gamma (P.1, Manaos), ha disparado las cifras de decesos en esta segunda ola: en los últimos tres meses, un total de 41 mil 466 personas murieron por COVID-19 en Argentina, lo equivalente a unos 455 fallecimientos por día.

Estas cifras no deberían sorprender. La estrategia de una dosis para todo el mundo no está mal en un escenario de escasez, pero lo cierto es que todavía nos quedan muchas personas de más de 60 años, embarazadas o con cormobilidades que no han alcanzado la segunda dosis”, afirma a Efe por teléfono Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.