Confirma AMLO que no recibirá a Silvano Aureoles “porque hay mucha politización”

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que no recibirá al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, debido a la “politización” que existe de los comicios en la entidad.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que no busca debates ríspidos o espectáculo, por lo que debe de cuidar la investidura presidencial.

Con todo respeto le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y no me quiero meter en estas cosas”, puntualizó.