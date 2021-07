AMLO afirma que “es evidente que no hay buenos resultados” en la seguridad de Guanajuato y culpa a fiscal estatal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó la mañana de este viernes que es “evidente que no hay buenos resultados” en el combate de la inseguridad de Guanajuato, y acusó que esto se debe a la permanencia del fiscal estatal.

“Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora ni siquiera en el caso de homicidios”, dijo.

El fiscal de Guanajuato es Carlos Zamarripa, quien tomó protesta en el cargo el 20 de febrero de 2019 por un periodo de 9 años, esto luego de ser procurador en la entidad desde 2009.

El mandatario criticó que los fiscales en los estados sean designados por periodos superiores a los 12 años, y aseguró que esto permite que se afiance la impunidad.

“¿Cómo entonces legalmente se va a mantener a un funcionario por 12 o 15 años? 19 años, imagínense. Todo esto lo crearon para afianzar la impunidad, son cosas que hay que revisar”, aseguró el presidente.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario acusó que el 15% de todos los homicidios del país suceden únicamente en Guanajuato. En una lámina, López Obrador expuso que en el reporte de homicidios dolosos, esta entidad ocupó el segundo lugar nacional con 10.

El último reporte de incidencia delictiva, presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el pasado 21 de junio, indica que Guanajuato es la entidad con mayor número de delitos cometidos.

En los primeros cinco meses del año se registraron 14 mil 243 homicidios dolosos en México, de los cuales mil 545 ocurrieron en Guanajuato, siendo la cifra más alta entre todas las entidades del país.

Las otras cuatro entidades con mayor número de homicidios son Baja California, con mil 341; Jalisco, con mil 95; Estado de México, con mil 84, y Michoacán, con mil 27.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, explicó ese día que en Guanajuato se reforzó la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional para tratar de disminuir la incidencia de este delito.

Con información de LATINUS.