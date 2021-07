Benito Castro arremete contra Mario Bezares por serie sobre Paco Stanley

Benito Castro reaccionó de forma negativa ante la serie que planean realizar Mario Bezares y Paola Durante sobre Paco Stanley, pues aseguró que van a revivir un “momento dramático” sólo por “ganarse unos pesos”.

“¿Quién es esa mujer (Durante)? Yo sé quién es Paco Stanley… Cuando fui a su sepelio me quedé impactado de la cantidad de gente, de cómo gritaban, cómo lloraban. Y a lo único que me remitió fue al sepelio de Pedro Infante“.

Castro externó que no entiende “cuál es el interés ni de Mario ni de esta señora de venir a revivir un momento dramático sólo por morbosidad y por economía, por ganarse unos pesos“.

“(A Paola) no tengo el gusto de conocerla y de tratarla. Con Mario lo hablé, pero parece que le entró por un lado y le salió por el otro. Todavía me insistió y le dije: ‘No voy a venir a lucrar por unos cuantos pesos con el drama de una familia, por ningún motivo, ni me hables de eso porque me enojo‘”, agregó.

Respecto a su polémica con el comediante Carlos Eduardo Rico, quien salió de una obra protagonizada por Castro supuestamente por un adeudo de 7 funciones, dijo: “Yo tengo mi trabajo montado desde que tengo uso de razón, a Palillo lo tengo desde toda la vida. (…) No me escribió nada ni me dirigió, ni lo permitiría yo“.

