INE multará con 55 mdp a Samuel García

La Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) multará a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por las historias y fotos que su esposa, Mariana Rodríguez, subió con él a redes sociales.

Lo anterior fue informado por el propio García quien detalló que la multa obedece a que el INE quiere que su esposa le “cobre” 27.8 millones de pesos por las historias y fotos que subió con él durante la campaña.

“Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos”, escribió el gobernador electo en Facebook.

“Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión”, consideró el neolonés.

De la misma manera, calificó como “ridículo” que, en la lógica el INE, las fotos e historias de Mariana con él, “su esposo”, valgan 27 millones y una multa de 55 millones de pesos.

“Confío en que los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta. Los mantendré informados sobre el caso”, remató escribiendo Samuel García en el mensaje que acompañó de una foto de la resolución.

El INE contabiliza 45 fotografías y mil 300 historias fijadas las cuales costarían, según el órgano electoral, 27 millones 800 mil pesos.

Con información de 24 Horas