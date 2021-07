Redacción Antena Noticias

Presenta Enrique Alfaro en alianza con CANACO “Pactemos por la Igualdad” para generar condiciones de equidad entre mujeres y hombres en empresas y centros de trabajo



• Se busca reconocer los esfuerzos de las empresas y centros de trabajo para asegurar empleos dignos y en igualdad con base en capacidades y no de género

• Con esto, también se consolida una red de empresas comprometidas con la igualdad de género

• Las empresas interesadas en participar deberán realizar su registro en pactemos.jalisco.gob.mx



Con la finalidad de que mujeres y hombres puedan tener oportunidades equitativas para su crecimiento profesional y personal dentro de una empresa o centro de trabajo sin que se les excluya por su sexo, sino que se les reconozcan sus capacidades laborales, el Gobierno de Jalisco en alianza con la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (CANACO), presentó este jueves el proyecto “Pactemos por la Igualdad”, que consta de cinco pactos y 22 acciones orientadas a crear una nueva cultura de igualdad en los sectores productivos de Jalisco.



Dicho proyecto es impulsado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), precisó el Gobernador Enrique Alfaro durante la presentación, como parte de las políticas públicas estatales que destacan a nivel nacional y que demuestran con hechos que el principio de la equidad e igualdad entre mujeres y hombres están presentes en todas las áreas y sectores de Jalisco y con ello impulsar una verdadera transformación cultural desde la raíz.



“Hoy puedo afirmar que el tiempo nos está dando la razón, porque al haber construido una secretaría y al haber logrado esta idea de la transversalidad, es decir, que la agenda de igualdad sustantiva pese en la agenda económica, en la agenda social, en la agenda de infraestructura, en la agenda de salud, educación, eso es transversalidad y gracias a la construcción de ese modelo, hoy podemos ver ya como una realidad proyectos tan importantes como el de apoyo a las mujeres con el pasaje de transporte público para mujeres trabajadoras jefas de familia o los programas para apoyar la organización de cooperativas en el campo”, destacó Alfaro Ramírez.



Agregó que otro logro se refleja en la agenda de movilidad al incluir a mujeres como operadoras del transporte público, en particular con la nueva y única línea eléctrica en el país de transporte público.



Asimismo, el mandatario jalisciense reiteró su disposición al diálogo para seguir impulsando políticas públicas y acciones en favor de las mujeres, pero por la vía de la concertación y no de la violencia.



Raúl Uranga Lamadrid, presidente de CANACO Guadalajara, dijo que es necesario reconocer a la mujer en todos los ámbitos, particularmente en el empresarial y económico, por lo que celebró la implementación de “Pactemos por la Igualdad” que será un referente importante para que las mujeres cuenten con entornos libres e incluyentes en la entidad.



“En un mundo que evoluciona a una velocidad vertiginosa, lograr la inclusión de las mujeres a la par de los hombres, no solo es clave y central, es urgente y es apremiante. Si en México no desperdiciáramos el talento y el potencial de nuestras mujeres, como lo hacemos hoy, podríamos alcanzar en solo 4 años, el Producto Interno Bruto de lo que nos tardaríamos en 10 y a un ritmo de crecimiento del 5 por ciento anual, pues tan solo en el AMG la tasa de participación de las mujeres en la economía es del 45 por ciento”, destacó el líder empresarial.



En tanto, la secretaria Paola Lazo Corvera detalló que el proyecto se conforma por cinco pactos y 22 acciones orientadas a alcanzar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todas las áreas, contribuyendo con ello en la política estatal en equidad de género.“Numerosos estudios han demostrado prácticas discriminatorias en razón de género, todas ellas se desarrollan en el ámbito laboral y todas ellas representan impactos negativos en las condiciones laborales y calidad de vida de todas las mujeres que las viven, estamos hablando de salarios desiguales, de barreras institucionales para no ocupar cargos directivos, y considerando todos esos datos y factores, es que desarrollamos este proyecto Pactemos por la lgualdad. Por eso hoy queremos pactar con sus instancias, con sus empresas, a que construyamos caminos de igualdad”, convocó la titular de la SISEMH.

Las acciones que proponen los cinco pactos son estrategias que deben adaptarse a las circunstancias propias de cada empresa y/o centro de trabajo que buscan dignificar el trabajo de todas las personas. Cada uno de los pactos contempla atender problemáticas clave que impactan en la desigualdad de género en el ámbito laboral.

Los pactos son los siguientes:

1. Política Igualitaria que permita garantizar el derecho a la igualdad de género.

2. Espacio Seguro para atender presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual.

3. Vida y Trabajo en Equilibrio con el fin de conciliar la vida laboral y personal con corresponsabilidad.

4. Carrera sin Obstáculos impulsará el talento sin prejuicios y estereotipos.

5. Agentes de Igualdad para promover la igualdad de género entre su ámbito de influencia.

Podrán participar empresas y centros de trabajo establecidos en Jalisco, de cualquier rama económica o giro que no pertenezca al sector gubernamental, sin importar si son o no parte de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Para facilitar la implementación del proyecto, se solicitan algunos requisitos diferenciados para empresas pequeñas (de 11 a 30 personas trabajadoras) y empresas medianas y grandes (de 31 personas trabajadoras en adelante).

Además, este proyecto, ofrece acompañamiento y asesoría personalizada en la implementación de las acciones, talleres de sensibilización y un kit de herramientas con toda la información general y específica para que los centros de trabajo construyan progresivamente las estructuras laborales que permitan a mujeres y hombres desarrollarse en espacios justos e igualitarios.