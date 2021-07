Dos cintas mexicanas competirán por el León de Oro en Venecia

Durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará en septiembre, dos cintas mexicanas competirán por el León de Oro, el máximo reconocimiento de la competencia.

Las películas Sundown del director Michel Franco, así como la de Lorenzo Vigas, La Caja, compiten por el máximo galardón en la 78 edición del festival.

El año pasado, en medio de la pandemia por la Covid-19, Michel Franco logró obtener el Leoncino de Oro y el Premio del Jurado en el mismo certamen. Este año regresa por el premio principal.

Sundown fue grabada en Acapulco y relata la vida de una familia inglesa que interrumpe sus vacaciones con una inesperada llamada que provocará una serie de encuentros y desencuentros que les cambiarán la vida. La película está protagonizada por Tim Roth y Charlotte Gainsbourg.

Si bien Lorenzo Vigas es un director venezolano, representa a México en el certamen ya que la producción, los actores y la historia son de nuestro país.

Además en el equipo de la mezcla de sonido intervienen los recientes ganadores del Oscar, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht por su participación en Sound of Metal.

La caja está protagonizada por Hernán Mendoza y Hatzín Navarrete, aborda la vida de una adolescente de la Ciudad de México que tiene la misión de recoger los restos de su padre que han sido encontrados en una fosa común.

Las películas mexicanas competirán con Spencer, de Pablo Larraín; Madres paralelas, de Pedro Almodovar, y The power of the dog, de Jane Campion, entre otras.

Con información de LATINUS.