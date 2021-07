“No me importa que la mayoría piense que no se debe regresar, yo voy a sostener que es indispensable volver a clases”, asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que es necesario el regreso a clases presenciales en el país, y criticó a las personas que se han manifestado en contra de mandar a sus hijos a las aulas.

“Alguien me dio una encuesta, en donde la mayoría dice “no regreso a clases”, ¿qué es eso? (…) no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases, por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los padres de familia”, dijo este jueves.

El mandatario acusó que la postura en contra del regreso a clases presenciales es debido a “intereses o por desconocimiento del daño que se causa” al no volver a las aulas.

Además, sobre las condiciones de los centros educativos del país debido a la ausencia tras el cierre de actividades no esenciales debido a la pandemia por la Covid-19, el mandatario hizo un llamado a los gobiernos municipales y estatales a destinar recursos para la rehabilitación de los centros educativos.

“Vamos todos a limpiarlas, todos, y que los gobiernos municipales destinen recursos, y los estatales, y lo va a hacer el gobierno federal. Se trata de una labor fundamental”, dijo.

Con la vacunación contra Covid-19 de los maestros y trabajadores de la educación, algunas entidades cerraron el ciclo escolar 2020-2021 de manera presencial. Para el próximo periodo, el presidente ha insistido en reanudar las clases presenciales en todo el país.

El sábado de la semana pasada, durante su gira por Veracruz, López Obrador comentó que quiere que los alumnos vuelvan a las aulas “llueve, truene o relampaguee”.

“Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto llueve, truene o relampaguee. No vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante. México es, con Bangladesh, el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y esto no es bueno”, opinó López Obrador.

Ese día también llamó a dar mantenimiento a baños, fachadas y salones, así como a asegurar el abastecimiento de agua en las escuelas.

Con información de LATINUS.