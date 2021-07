“Yo no voto en manada”, afirma presidente del TEPJF; magistrados piden respeto

José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentó una disculpa pública a los demás magistrados de la Sala Superior, luego de que en sesión del Pleno afirmó que él no vota “en manada” los proyectos de sentencia.

Esto, luego de que aseguró que su voto no iría en el sentido en el que la magistrada Mónica Aralí Soto anticipó durante la exposición que hizo a favor del proyecto en el que se impugnó la decisión del Tribunal Electoral de Tamaulipas de declarar que no existió omisión por parte del INE de Tamaulipas de contar con un documento en el que se especifiquen acciones afirmativas para que las mujeres accedan a altos cargos en el referido instituto.

“Yo quisiera decirle a la magistrada Soto Fregoso que, en el caso del presagio que hizo de que todos votaríamos en contra, le diría que en mi caso pues no es así. Mi voto es independiente, no va en grupo o en manada, es individual y responsable a partir de cada caso concreto”, dijo Vargas Valdez.

Tras esta expresión, varios de los integrantes del Pleno de la Sala Superior reconvinieron al presidente del TEPJF, aclarándole que sus votos eran “fundados e independientes”, y pidiéndole respeto a los magistrados.

“Quiero pedirle más respeto a las y los integrantes de este Pleno. No somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío y el de los otros, son fundados e independientes. Y no me permitiría en una sesión emitir calificativos sobre la manera en la que vota uno de mis colegas”, dijo la magistrada Janine Otálora Malssis.

En este mismo sentido, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dijo a Vargas Valdez: “Con relación a su expresión, yo me hago completamente responsable de mis votos, de la congruencia de los mismos, lo puedo demostrar, lo tengo documentado”. Y apuntó: “Votar en el sentido de una mayoría de ninguna manera es votar, como usted lo ha señalado, como manada”.

Ante las protestas, Vargas Valdez expresó una disculpa a sus colegas, asegurando que el uso del término controvertido era metafórico, y que no se trataba de un calificativo para el voto de los magistrados.

“Pido una disculpa por el término, era metafórico (…). Lo que establecí es que en mi forma de votar, yo no voto como manada, eso fue lo que dije respecto a mi votación, no me he referido en ningún momento a su votación ni a la del resto de los integrantes de este Pleno”, dijo.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, el magistrado presidente publicó un documento en el que reiteró sus disculpas, reafirmando que el uso del término “manada”, lo hizo “sólo como una referencia y como un término coloquial que así aclaré”.

“Por tanto, está totalmente fuera de lugar que se quiera usar esta declaración con fines políticos, y con ello llevar el debate a otros planos para confrontarme con las y los demás integrantes del pleno”, aseveró el presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez.

Con información de Latinus