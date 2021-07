En entrevista exclusiva para el programa ‘Hoy’, Eugenio Derbez reacciona al fallecimiento de Sammy Pérez. El actor, de 59 años de edad, rompe el silencio y arevela que está ”muy triste, para mí era una persona muy especial”.

Y es que, el director de cine reconoce que Sammy ”no sólo era un compañero de trabajo; era un gran, gran, gran amigo… Siempre iba a mis fiestas, a mis cumpleaños, a mis reuniones”.

Eugenio, quien fue jefe del querido comediante (qepd) en XHDerbez y otros proyectos, comparte que el comediante nato ”era un hombre bueno, era un alma buena, era un gran ser humano”.

”Hoy en la mañana mi equipo de redes me estaba mandando la escena que hizo en ‘No se aceptan devoluciones‘, donde precisamente Sammy habla de la muerte y me dio muchísima tristeza”, dijo.

”Sammy era un ser maravilloso que donde lo pusieras brillaba”, platica Derbez, quien recordará a su mejor amigo con mucho cariño.

Por otra parte, en cuanto a la deuda del hospital donde se encontraba internado, ”Sammy no tenía seguro médico y lo ingresaron de emergencia a un hospital privado… Ahorita no sé qué sea lo que sigue”, compartió el también actor, quien invita a todo el público a donar para liquidar la cuenta hospitalaria.

Con información de TVNOTAS