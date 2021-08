Heredero de María Félix no autorizó los derechos para la cinta que producirá Eiza González, afirma abogado

Luego de que Eiza González anunciara que sería productora y protagonista de un filme biográfico de María Félix, el abogado del heredero de la Doña aseguró que la actriz no cuenta con la autorización para realizar el proyecto.

El abogado especialista en materia intelectual, Guillermo Pous, señaló que el heredero universal de la diva del cine de oro no ha autorizado los derechos y que legalmente sólo la compañía Pink Tiger Group podría hacer una película.

“Existe un conflicto de intereses derivado del anuncio de la presunta producción de una película de María Félix en donde ilegalmente se pretenden explotar los derechos biográficos y los de imagen de La Doña”, dijo el abogado en entrevista a Ventaneando.

La película que planea la mexicana es con el director Matthew Heineman y la casa productora Linden Entertainment, en la colabora con Dana Harris y Nicole King, en un futura producción de Hollywood.

Pero el abogado de Luis Martínez de Anda, que maneja y aprueba todos los derechos de la imagen de María Félix, fue contundente al destacar que no hay ningún acuerdo con esa productora para realizar algún proyecto.

“Ayer nos enteramos de este aviso que se hace donde se menciona que la actriz Eiza González pretende interpretar a María Félix como parte de la producción de una película biográfica, lo cual no tiene ninguna clase de ser, porque no tiene los derechos, no existe un sólo contrato adicional en donde Don Luis haya autorizado a alguien explotar esta clase de facultades que solamente a él le corresponde”, explicó Pous.

El abogado destacó que el heredero sí firmó distintos contratos, con dos compañías mexicanas: una asociación civil y una sociedad mercantil representada por la misma persona, para registrar ciertas clases de marcas para aplicarlas a productos y servicios específicos, “pero en ningún momento le permite explotar la imagen de la Doña a modo biográfico o para producción de una película”, contó.

Por lo anterior alertó a Eiza González y a las otras productoras de que fueron víctimas de un engaño, si es que alguien les ofreció los derechos de la imagen de María Félix.

Pous aseguró que pronto se pondrá en contacto con las personas involucradas en la producción de Eiza González para “hacerles saber que no tiene ningún caso que inviertan ni pierdan el tiempo en algo que les puede traer consecuencias”.

Con información de LATINUS.