Hijo de Lilia Aragón revela los últimos momentos de la actriz y las causas de su muerte

Tras la lamentable noticia de la repentina muerte de la primera actriz Lilia Aragón el pasado 2 de agosto, amigos como Laura Zapata y familiares de la actriz, se reunieron en Cuernavaca, lugar en el que radicaba, para darle el último adiós.

Ahí, fue su hijo Pablo Mendizábal quien habló con la prensa y reveló cómo fueron los últimos momentos de la actriz de 82 años tras haber estado en recuperación de una complicada cirugía en donde tuvieron que recortar 1 metro de intestino.

”La operación fue complicada, se le quitó 1 metro de intestino, se le hizo una ileostomía (que se hace para llevar los desechos fuera del cuerpo, cuando el colon o el recto no están funcionando apropiadamente)”, comentó.

Lamentablemente, la actriz no se recuperó como se esperaba, ”Ya no reaccionó bien después de la operación, salió de terapia intensiva, estuvo en la casa pero ya no reaccionó como queríamos que reaccionara. Estaba en un hospital, se fue a la casa de mi hermano, una casa llena de amor y de cariño y eso fue lo más importante”.

Pablo comentó en otra entrevista con Javier Poza un poco más sobre los últimos momentos de su mamá, ”Lo que pasó es que ella tuvo una intervención quirúrgica porque tuvo un problema con su intestino delgado, y después, supongo que ya también la habíamos aburrido todos un poquito y se empezó a dejar ir; realmente fue cuestión de ocho días donde vimos que no progresaba y aparte de tener un buen vivir, mi madre creo que lo que buscó y se ganó a fin de cuentas, fue un buen morir”.

”Se fue rodeada de la familia, en una casa, no en un hospital; se fue sabiendo que es profundamente amada… ayer que di la noticia porque era mi obligación, la gente no me creía, me decían ‘no es cierto’… fue súbito pero lo más importante es que mi mami no sufrió”, comentó. El hijo de la actriz comentó que no todos los hijos de Lilia Aragón asistieron a su último adiós pero rechazó problemas entre ellos, ”Alejandro no viene, Gabriela tampoco va a venir y Enrique… Enrique falleció hace más de un año, no lo habíamos dicho a la prensa, no voy a ahondar, simplemente les voy a decir que Enrique falleció hace un año; también fue parte de lo que deprimió a mi madre un poco”.

Por último, comentó en dónde descansará la primera actriz tras creamar sus restos, ”Mi madre no era creyente, entonces no habrá misa como tal pero estará abierta la capilla para quien quiera llegar… a mí me gustaría llevarla a Cozumel, que en Cozumel es en donde conoce a mi papá, donde aprende a bucear y probablemente era su lugar favorito de la vida”, finalizó.

