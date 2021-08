Novia de Sammy “lo internó y abandonó”, confirma Eugenio Derbez

El comediante y actor mexicano Eugenio Derbez aseguró que la novia y prometida de Sammy “lo internó y abandonó” en un hospital y que no lo acompañó en las últimas horas antes de fallecer.

Zuleika Garza, quien fuera la pareja sentimental de Sammy recibió está fuerte crítica por parte del comediante Eugenio Derbez, asegurando firmemente el abandono que sufrió Sammy. Este martes 3 de agosto el actor fue cuestionado por medios de comunicación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre el deceso de uno de sus grandes amigos y aseguró que él sí estuvo al pendiente de Sammy Pérez desde el día uno que fue internado y a lo largo de todo el proceso de la enfermedad.

Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su carisma. Nos enseñó que se puede estar contento, cantar y bailar sin motivo alguno; nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión.

Sammy Pérez no era diferente. Sammy Pérez era uno de nosotros.

Descanse en paz. pic.twitter.com/OSdUkR73cG — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) July 30, 2021

“Estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él. Su familia te lo podrá decir. Yo mismo les pedí que no había necesidad de decir nada a la prensa. Pero lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia. Estuve con él. No estuve físicamente con él porque no podía. […] Todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino”, expresó Eugenio Derbez.

El comediante también aseguró que cubrió económicamente parte de los gastos hospitalarios y funerarios de Sammy Pérez, tras su fallecimiento, sin embargo, insistió en que Zuleika Garza lo abandonó y que incluso desapareció cuando el hospital dio a conocer los gastos que se tenían que pagar.

“La supuesta novia lo internó y lo abandonó. Y cuando vio que había que pagar se desapareció. No sabemos dónde está, pero se desapareció”, afirmó Eugenio Derbez.

Sammy Pérez falleció el pasado 30 de julio de 2021, tras complicaciones por la Covid-19, su partida dejó un luto en el mundo de los espectáculos.

Con información de AS