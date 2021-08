Novia de Sammy Pérez reaparece tras acusaciones de estafa

La muerte de Sammy Pérez a causa de un paro cardiovascular causó gran conmoción entre sus seguidores, pero además del gran vacío que dejó en la televisión mexicana, el caso del comediante sigue dando de qué hablar, pues se ha especulado que hubo un mal manejo de las donaciones que se hicieron para pagar la cuenta del hospital y una supuesta estafa por parte de Zuleika Garza, su prometida, pero ahora fue ella misma quien rompió el silencio para dar su versión de los hechos.

Tras la muerte de Sammy Pérez, Daniel Pérez, el sobrino de Sammy, dio una entrevista para TV Notas y se dijo preocupado por el paradero de Zuleika Garza, con quien el actor se había comprometido recientemente, pues supuestamente desapareció en cuando se dio a conocer la noticia del deceso del famoso.

“Venimos a Colima con la intención de que nos entregara las cosas que eran de mi tío, pero ni siquiera nos dio la dirección donde vivían, y ya no nos contestaba el teléfono. Al inicio suponíamos que también tenía covid y que por eso no ha salido ni se ha contactado, pero solo llamó para decir que había salido de Colima y que no podía regresar”, comentó el sobrino de Sammy Pérez.

El sobrino de Sammy Pérez dijo que Zuleika Garza tenía acceso a todas las cuentas bancarias del comediante y que eso es prueba de que se comprometió con él por interés, además aseguró que su tío siempre gastó su dinero en ella.

“Creemos que sólo lo de sus cuentas bancarias, pero no sabemos cuánto es. Mi tío trabajaba mucho y tenía su dinero, y aun así prefería llevar una vida sencilla; a Zuleika la mantenía y le daba muchas cosas, le daba una buena vida. No sé mucho de ella, pero sus intenciones no eran las mejores, andaba con él por interés. Esperamos que él no haya puesto sus cuentas a nombre de ella, pues tiene acceso a todo”, expresó.

Las palabras del sobrino de Sammy Pérez desataron la indignación del público, situación que incrementó cuando Eugenio Derbez dijo que ella lo abandonó desde que fue internado, así que Zuleika Garza decidió romper el silencio y se defendió de las acusaciones durante una entrevista telefónica para el programa Es Show de Multimedios.

La mujer, quien estuvo comprometida con Sammy Pérrez, insistió en que está en Colima, no se fue de viaje, sino que había estado aislada por un posible contagio de covid-19, además recalcó que tiene pruebas de que ya entregó todas las tarjetas y cuentas bancarias del comediante a su familia.

“Estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor“, dijo.

Zuleika Pérez dijo entre lágrima que las acusaciones están afectando a su familia y quieres detener los ataques en su contra, por lo que dejó ver el video en el que una persona hace entrega de las tarjeras al sobrino de Sammy Pérez. En la grabación se ve a otra persona, pero explicó que no pudo acudir personalmente por indicaciones del médico, quien la puso en aislamiento.

“Si estoy diciendo todo y dando la cara, es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí, sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo una hijo de 8 y una hija de 16, tengo a mi padre enfermo de diabetes”, aclaró.

Zuleika Garza dijo que está siendo amenazada y esa fue la razón por la que aceptó hablar en público, pero está dispuesta a mostrar su inocencia, incluso dijo haber apoyado con los gastos del hospital: “Yo no hablo por hablar, si ahorita hablo es porque tengo pruebas”, dijo.​

