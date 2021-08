“Si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy”, asegura AMLO sobre la revocación de mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que sin importar si la ley es retroactiva o no, si en la consulta por su revocación de mandato la gente vota por su salida, él se irá.

“No es un asunto legal, que si es retroactiva o no es retroactiva, si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy, o sea, sea de aplicación retroactiva o no, me voy, cómo voy a estar en el gobierno si no tengo el apoyo del a gente”, dijo.

López Obrador insistió en que debe llevarse a cabo la consulta por la revocación de mandato aunque “no le gusta a los antidemócratas estas prácticas”.

“Estos métodos de la democracia participativa, pero ya está en la Constitución lo que hace falta es la ley reglamentaria y tengo información de que se va a aprobar en estos días y ya con eso ya se establece el procedimiento”, indicó.

El mandatario indicó que es “el colmo” que busquen impedir la consulta si hay una reforma constitucional para llevar a cabo la revocación de mandato.

“Falta la ley reglamentaria pues eso ya se va a aprobar y adelante, yo voy a impulsarla y no es un asunto legal, es un asunto político y sobretodo es un asunto moral, cómo va a gobernar un presidente un país si no tiene respaldo de los ciudadanos, imagínense cuánto daño se hubiese evitado si esta práctica se hubiese aplicado antes”, indicó.

El mandatario pidió no tenerle miedo al pueblo, quien es el que “pone y quita” a los funcionarios públicos.

“El plebiscito, la consulta, el referéndum, la revocación del mandato, creo en eso, entonces los vamos a promover”, dijo.

Con información de LATINUS.