Tras amenazas del CJNG, establecen mecanismo de protección para la periodista Azucena Uresti

La periodista Azucena Uresti no está sola, cuenta con nosotros, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras condenar las amenazas que hizo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contra la comunicadora.

En conferencia matutina, dio a conocer que tras enterarse de los hechos, instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, para atenderla y establecer un mecanismo de protección.

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré, dí la instrucción para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas, la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección”, señaló.

“Repruebo completamente estas amenazas, no admitimos que se actué de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos. Es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos, que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie”.

© FOTO: Twitter azucena_uresti_mecanismo_proteccion_10082021

El primer mandatario afirmó que su administración siempre va a proteger a todos los periodistas, a dirigentes sociales y a todos los ciudadanos. Asimismo, sostuvo que el Gobierno Federal ya no protege a grupos de la delincuencia organizada ni de cuello blanco como, aseveró, ocurría en el pasado.

“De modo que reitero mi solidaridad a esta periodista, a Azucena Uresti y a todos los periodistas con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo, y a todos, dirigentes sociales y a todos lo ciudadanos. Es nuestra responsabilidad y la asumimos”.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno capitalina, informó que por instrucciones de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, la Dirección General del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas CDMX (MPI CDMX), estableció desde ayer comunicación con la Dirección General del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Federal, con el objetivo de coordinar las acciones necesarias para la atención del caso.

Con información de Aristegui Noticias