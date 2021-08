Tras haber sido operado de emergencia el fin de semana por una caída en su rancho ‘Los Tres Potrillos’, se reportó que Don Vicente Fernández está en terapia intensiva.

Ayer la prensa captó a su esposa Doña Cuquita saliendo del hospital en el que se encuentra el cantante, además del ingreso de su hijo Vicente Fernández Jr. quien dio los detalles acerca del estado de salud de su papá, quien hasta el pasado domingo se encontraba sedado.

Según reportaron los medios afuera del hospital, la familia de ‘El Charro de Huentitán’ comentó que en unas horas se daría un mensaje en las cuentas de redes sociales del cantante, y este escrito llegó aproximadamente a las 5 de la tarde de este 9 de agosto, en donde se puede leer, ”no se rindan ante sus sueños. Dedicarme en esta vida a cantar fue la mejor decisión que pude tomar… Chente sigue siendo el rey”.

El mensaje causó preocupación entre sus seguidores quienes inmediatamente escribieron, ”¿por qué pone eso? ¿Todo está bien?”, ”que Dios me lo cuide y dé muchos años más”, ”a mi tampoco me gusta ese mensaje”, ”suena a despedida, ”ánimo, no desfallezcas y sobre todo, quédate otro ratito más con nosotros, se te quiere con el alma”, ”pronta recuperación y bendiciones, mis oraciones para usted, leyenda viviente, orgullo nacional”.

Una hora antes, Alejandro Fernández quien fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la madrugada, y dijo desconocer lo que le había sucedido a su papá, también le dedicó un mensaje en sus redes sociales en donde en una foto en blanco y negro de los dos juntos en el escenario, escribió, ”te amo pa”.

Con información de TVNOTAS