El ‘Piojo’ Herrera culpa a los “balones y a los árbitros” de la eliminación de Tigres en la Leagues Cup

La derrota y eliminación de Tigres en la Leagues Cup, tras caer 3-0 ante Seattle Sounders, abrió la llave para que el técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera expresara sus justificaciones, al culpar al arbitraje, a los balones y a que el sistema de competencia del torneo es injusto, al jugarse solamente un partido en la casa de los clubes de la MLS.

“Son torneos en los que el día de mañana esperemos se vayan organizando mejor, que sea ida y vuelta, vienes aquí con todas las de perder, a sus casas, con sus balones, con sus árbitros que no les gusta que los mexicanos ganen, este panameño siempre trae algo en contra de los clubes mexicanos y de la Selección Mexicana”, dijo el ‘Piojo’ Herrera en la conferencia posterior al partido que le costó la eliminación a Tigres.

⏱ FINAL. @SoundersFC le pasa por encima a @TigresOficial que deja muchas dudas y avanza a Semifinales.



¿Primer fracaso de Miguel Herrera en los felinos?#LeaguesCup pic.twitter.com/MOfFWrGXeK — PressPort (@PressPortmx) August 11, 2021

“Venimos a una cancha buena, un público que no es hostil, pero a final de cuentas pensamos que venimos a jugar con todo en contra y con la obligación de ganar siempre. Ojalá el torneo vaya tomando fuerza para enfrentar a los equipos, que sea ida y vuelta porque sería más atractivo ver a la MLS jugando en canchas mexicanas“, insistió el Piojo, quien no se olvidó de cuestionar a sus jugadores.

EL QUE NO CORRE NO JUEGA

“El equipo no está teniendo la intensidad que queremos, se está parando, los rivales no paran. Después de que me mostraron contra Santos con diez hombres y lo pasamos por arriba y le sacamos un resultado. El que no corre en este equipo no jugará, tenemos que tenerlo claro porque si queremos que sea más dinámico y se mantengan en los primeros planos el equipo tiene que correr cuando tenga o no la pelota.

“Seguiremos trabajando para que el equipo dé otra cara, se agrupe, que sepa jugar con o sin pelota. No tienes por qué desordenarte si vas y marcas bien, si no llegas a destiempo o no están corriendo parejos con lo que yo quiero se desordena el equipo, unos corren hacia adelante otros no, empiezan a generarse huecos y seguiremos trabajando para que el equipo tenga esa misma intensidad”, apuntó Herrera.

El Piojo dijo que la virtud del rival fue que mantuvo dinamismo en el encuentro y que él es el responsable de la eliminación de los felinos en los cuartos de final de la Leagues Cup.

Con información de LATINUS.