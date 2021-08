Aclaran a AMLO que no se puede pagar deuda con activos del FMI

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, le aclaró al presidente Andrés Manuel López Obrador que no no se podrá concretar su propuesta esbozada ayer sobre utilizar una partida aprobada recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el pago de deuda.

“Los derechos especiales de giro (DEGs) no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda”, publicó Esquivel en su cuenta de Twitter.

El lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una asignación general de derechos especiales de giro (DEG) equivalente a 650 mil millones de dólares, para ayudar a los países a aminorar la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19

“Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes”, destacó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que que los recursos que entregará el FMI a todos los países miembros serán usados para pagar deuda por anticipado.

“Van a otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares. En el caso de México, le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares, este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté solo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas, además les pagan muy poco de rendimiento. Entonces, tienen mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento, nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado”, dijo.

“Eso también lo aclaro, porque nos importa que no nos aumente la deuda porque aumentar la deuda es aumentar el servicio de la deuda y, además, es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Siempre he dicho que las deudas personales se terminan, desaparecen, cuando uno se muere. Las deudas de nosotros, pocas o muchas, se terminan cuando ya uno se muere, no se les heredan a los hijos, pero la deuda pública sí, esa sí se hereda de generación en generación”.

“Es muy delicado el asunto, no puede uno endeudar a las futuras generaciones, no puede uno quedarse con la herencia que corresponde a los que vienen después de nosotros, o sea, derrochar, por ejemplo, el petróleo, todas las reservas, ‘a ver vamos a sacar todo el petróleo’. ¿Y qué les dejamos a las nuevas generaciones? Además del efecto invernadero, de la contaminación, del cambio climático y recursos, ¿cómo vamos a disponer nosotros de lo que es de todos y de los que vienen detrás de nosotros?”, agregó.

López Obrador agregó que su gobierno no tiene ningún pleito con el FMI, pero insistió en que no está de acuerdo con sus recomendaciones.

“Nosotros somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no son ellos los que dictan la agenda del Gobierno de México. Durante muchos años ellos eran los que manejaban la política económica. En todo el periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio, todo era aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, increíble”, criticó.

“Todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos del extranjero, y las aplicaron en distintos países y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso. Pero lo más increíble es que todavía haya gobiernos que les hagan caso y que ellos también no cambien de actitud”.

“Ese es el modelo que recomiendan: ayudar a los de arriba con la idea peregrina, con el sofisma de que si les va bien a los de arriba les va a ir bien a los de abajo, si llueve fuerte arriba gotea abajo, salpica y les llega también a los de abajo. Nosotros no seguimos esa política, no estamos de acuerdo con ese engaño, con esa tomadura de pelo. Nosotros estamos ayudando de abajo hacia arriba para reactivar la economía, para fortalecer el consumo porque, si la gente tiene ingresos, la mayoría de la gente tiene para lo básico y también para no sólo lo básico, con eso se ayuda la industria, se ayuda el comercio. Ese es nuestro modelo”, añadió.

