Ex de Héctor N rompe el silencio sobre la relación entre Daniela Parra y su padre

Erika Martínez, madre deDaniela Parra y expareja del actor Héctor N, quien enfrenta un juicio por presuntamente haber abusado de la hija que tuvo con Ginny Hoffman, Alexa Parra, rompió el silencio sobre la relación padre e hija que mantuvieron por años Daniela y el famoso.

En una entrevista para ‘De Primera Mano’, la expareja del histrión aseguró que él nunca abusó de su hija Daniela y que le consta que hasta hace seis años, la relación que tenían Daniela y Héctor N con Alexa, era buena, pero que se rompió de la nada, tras las acusaciones que hizo Ginny.

”Siempre me venía con Alexa a recoger a Daniela, hubo un tiempo en que vivieron juntos y siempre estaban los tres juntos, por eso me sorprendió mucho lo que salió a decir esta señora hace algunos años, inclusive yo le dije a Daniela ‘¿Qué está diciendo?, no entiendo’”, recordó Erika Martínez.

”Ella (Daniela) también se me quedó viendo y me dijo ‘no sé mamá’ y le dije ‘a ver márcale a tu hermana, mándale mensaje’ y jamás le volvió a contestar la hermana. Esto habrá sido hace como unos seis años, un poco más”, añadió la madre de Daniela. Además, confesó que pese a que ella y Héctor N se separaron, nunca tuvieron ningún conflicto con las convivencias familiares, puesto que eran conscientes que Daniela tenía que convivir con su padre, sin importar que éste no aportara nada de la manutención.‘

Decidimos separarnos él yo, nunca jamás se separó de mi hija, inclusive yo trabajaba todos el día y él pasaba por ella y se quedaba con ella todo el día, inclusive los fines de semana, algunos fines de semana se quedaba con ello. Yo Pude haber hecho, como otras mamás lo hacen, envenenar a mi hija en contra el papa porque no daba dinero, pues ese es un caso muy común”, dijo Erika Martínez.

La madre de Daniela Parra también aseguró que tiene pruebas psicológicas de que Héctor N jamás tocó indebidamente a su hija, ya que la joven ha tenido que ir al especialista varias veces, y en ninguna ha salido ningún tipo de abuso de ninguna persona. ”Tengo los resultados del psicólogo, ha tenido varios, el psicólogo es parte fundamental de cualquier persona”.

