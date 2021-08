Fiscalía de la CDMX solicitará ficha roja para Mauricio Toledo: Sheinbaum

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) buscará que se emita una ficha roja para detener a Mauricio Toledo, dijo este jueves la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito mientras era jefe delegacional de Coyoacán, fue desaforado ayer en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Sin embargo, viajó a Chile el pasado 26 de julio, días antes de esta reunión.

“En uno de los casos (Mauricio Toledo) parece que está fuera de México y se está haciendo toda la solicitud de ficha roja y todo lo que se requiera para poderlo traer”, comentó Sheinbaum luego de acudir a la ceremonia de graduación de la generación 279 de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno también señaló que la FGJ-CDMX está trabajando para lograr la detención de Benjamín Saúl Huerta, diputado acusado de violación sexual equiparada en contra de un menor de 15 años.

Ayer, tanto Saúl Huerta como Mauricio Toledo fueron desaforados tras una votación en la Cámara de Diputados. Este último presentó un comunicado en el que informó que viajó a Chile por “compromisos contraídos con anticipación”, pero también reiteró que es inocente de los cargos que se le imputan.

“Soy inocente, el simple señalamiento no me hace responsable de nada. En su momento presentaré las pruebas de mi inocencia porque creo en la verdad y la justicia pese a los señalamientos del grupo político que me persigue”, indicó el diputado federal en su comunicado.

Esta información fue confirmada por Rafael Chong, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, quien realizó el anuncio al presentar el caso para solicitar el desafuero en la Cámara de Diputados.

“Según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile”, indicó el funcionario.

Chong hizo un llamado para que el legislador del Partido del Trabajo regrese de inmediato al país y se presente ante la autoridad judicial. “Un servidor público honesto no huye ni se esconde”, comentó.

Tras la aprobación del desafuero, la FGJ-CDMX emitió órdenes de aprehensión contra ambos funcionarios.

Con información de Latinus