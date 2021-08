Rosario Robles publica carta en redes sociales a 2 años de su arresto

La exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles cumple este viernes dos años en prisión acusada de omisión en el caso de la Estafa Maestra.

Desde su celda en Santa Martha Acatitla acusó que el odio, la venganza y el miedo es la que la tienen en esa situación.

Cumplo 2 años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos 4 muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. He aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor. México está en deuda con la justicia”, escribió.

A través de una carta hecha pública en sus cuentas de redes sociales, la también ex secretaria de Desarrollo Urbano, señaló a quienes “cómodamente se han hecho a un lado para que todos los dardos se dirijan hacia mí. Han callado y lo hacen a sabiendas de que no me prestaría a ninguna farsa que los involucre ilegalmente”.

Insistió en que no existen pruebas en su contra que la involucren con el desvío de recursos públicos y solo recibe el señalamiento de “omisión” por el que no debería estar en prisión, sin embargo, allí sigue.

La lógica es muy sencilla: no puedo dominarte, te aniquilo. Me estorbas para mi proyecto, te entierro. Estas son las razones por las cuales-en mi caso- se ha institucionalizado la venganza”, sostuvo.

Robles Berlanga rechazó de nueva cuenta que no haya querido colaborar con la autoridad, pues fue ella la que se presentó desde la primera audiencia para esclarecer los hechos.

Lo que no estoy dispuesta es a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia”, señaló.

Lamentó su inhabilitación por diez años por no reportar 2 mil pesos en su declaración, “y lo hace quien tiene múltiples propiedades e inexplicablemente una propiedad patrimonio de la CDMX”.

