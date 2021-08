AMLO abandera delegación a los Juegos Paralímpicos

La delegación deportiva que representará a México en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio-2020 fue abanderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

“Cuando regresen de Tokio, aquí nos vamos a ver con ustedes y junto con los que ya participaron en los Juegos Olímpicos, porque vamos a darle un reconocimiento a todos”, dijo López Obrador.

“Vamos a darles un reconocimiento a quienes obtuvieron las cuatro medallas de bronce, pero también a quienes quedaron en cuarto lugar. Vamos a establecer una medalla para quienes quedaron cerca (de subir al podio), porque fue mínimo. Así es el deporte, intervienen muchos factores que no se pueden explicar, y menos interpretar cuando se viven esas emociones”, agregó.

El mandatario adelantó que recibirán un apoyo para que continúen sus carreras y que esa disposición la encontrarán siempre de parte de su gobierno.

“Desde antes de estar en esta ceremonia, todos ustedes son merecedores de una medalla, por todo el esfuerzo que han hecho con apoyo de sus entrenadores y familia”, reconoció López Obrador; “deseamos que les vaya muy bien en Tokio; estamos seguros que así será, está más que comprobado, que tienen actuaciones destacadas. Son mujeres luchonas, hombres luchones que desafían la adversidad”.

La titular de Conade, Ana Guevara, también les deseó éxito en su próxima actuación y que dejen huella en unos Juegos que serán recordados por la adversidad de la pandemia.

“Demuestren que México es capaz y no se detengan ante el pesimismo de esos que simulan saber, pero no saben, porque es fácil juzgar una centésima o quedar cerca sin conseguir el podio, pero no saben lo que hay detrás para estar ahí, lo que han tenido que enfrentar. Lo físico ya lo consiguieron, ahora refuercen lo mental, convencerse de que son lo más grande”, dijo Guevara.

Los Juegos Paralímpicos de Tokio se realizarán del 24 de agosto al 5 de septiembre y contarán con la participación de 60 atletas mexicanos, 29 mujeres y 31 hombres en 11 disciplinas. Hasta ahora se han alcanzado 289 preseas en la participación histórica tricolor, por lo que en esta edición se buscará alcanzar la cifra de 300 medallas.

