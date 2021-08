stamos cerca del declive de la tercera ola de Covid: López-Gatell

A dos semanas de que inicie el ciclo escolar 2021-2022, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell aseguró que está muy cerca el declive de la tercera ola de Covid19 en el país.

Al detallar que van dos semanas consecutivas que a nivel nacional la intensidad de la epidemia ha mostrado reducciones en cuanto al número de personas hospitalizadas y fallecidas, López-Gatell pronosticó que tan solo en tres semanas más se podrá decir que la tercera ola de SARS COV2 en México disminuyó sustancialmente gracias a los millones de personas vacunadas y a que se han han mantenido las medidas de contención del virus entre la población.

De hecho, el subsecretario dijo que hay signos alentadores como el caso de Sinaloa, que permiten afirmar lo anterior en razón de que en esa entidad se han registrado ya tres semanas de descenso en los contagios por esta enfermedad.

Ya vemos signos preliminares, en cerca de la mitad mitad del país ahorita hay un cambio en la velocidad de ocurrencia de nuevos casos, en algunas situaciones el ejemplo más claro en este momento es Sinaloa, tenemos ya acumuladas tres semanas de reducción de la epidemia; de modo que a nivel nacional ya empiezan a verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva, que abrimos la semana de información con una reducción de casos con la semana inmediata previa. Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá en los siguientes 15 días estaremos viendo el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización” argumentó el funcionario.

En su intervención en el martes de la salud dentro de la conferencia matutina de palacio nacional, Hugo López-Gatell destacó actualmente menos del 1.6 por ciento de las personas hospitalizadas por el SARS COV 2 en el país son menores de edad, por lo que las mamás y los papás que están preocupados por el regreso a clases deben estar tranquilos ya que el virus no es una amenaza grave para ellos, aun si tuvieran obesidad infantil.

Argumentó que una de las razones por las que no han sido inmunizados contra la enfermedad los menores de edad es justamente porque el Covi19 no representa una amenaza de muerte o gravedad aguda para ellos y como las vacunas no garantizan que no se van a contagiar, se ha mantenido dicha postura.

Si llegase a existir evidencia “robusta y científica” de que es necesario inocularlos contra el virus y lo recomienden organismos de salud a nivel mundial, entonces se llevará a cabo la vacunación entre este sector de la población, apuntó el subsecretario.

Esto en el contexto de la reapertura de las escuelas también se ha querido utilizar como un argumento de que sólo si se vacuna a menores de edad se pueden abrir las escuelas, no tiene sentido esto, sentido científico porque las vacunas, todas las existentes, no reducen la posibilidad de transmisión” subrayó López-Gatell.

Finalmente, ratificó la postura de la secretaría de salud de que solo en caso de que se compruebe científicamente la necesidad de una segunda dosis de la vacuna Cansino a los maestros del país, se suministrará; en tanto, no lo harán.

Con información de Excélsior