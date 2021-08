Emiten alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Tlaxcala

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió este miércoles la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el estado de Tlaxcala.

A través de su cuenta de Twitter, Olga Sánchez Cordero dejó en claro que “enfrentar la violencia contra las mujeres es una de mis prioridades”, por lo que la dependencia que encabeza trabajará en coordinación con las autoridades de Tlaxcala, con el objetivo de abatir la violencia contra las mujeres.

Enfrentar la violencia contra las mujeres es una de mis prioridades.

Hoy emitiremos una declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala.

La @SEGOB_mx trabajará en coordinación con las autoridades estatales para abatir la violencia contra las mujeres.

Estén al pendiente. pic.twitter.com/KScD4rgqFg — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) August 18, 2021

Durante la ceremonia, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aseguró que la causa estructural de la violencia, es la desigualdad por razones de género, sin embargo, “no podemos aceptar la continuación de prácticas que reproducen la dominación, explotación y violencia contra las mujeres”.

En su discurso, aseguró que Tlaxcala es el cuarto estado con mayor número de embarazo en adolescentes y el estado que más registros tiene de mujeres con sida. Además, una de cada 5 estudiantes es violentada en la calle y en la actualidad cuenta con 76 casos de feminicidio que no han sido investigados por las autoridades, por lo que propuso la implementación urgente de la agenda en favor de las mujeres y de las 80 acciones de la alerta de violencia de género.

“En este contexto, hoy declaramos la Alerta de Violencia de Género en todo el estado de Tlaxcala. Es urgente que los tres niveles de gobierno y la sociedad unamos esfuerzos, solo así vamos a poder deter de fondo esta constante violación de derechos humanos de mujeres y niñas”, aseveró.

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de los Derechos Humanos, Población y Migración afirmó que la emisión de la Alerta de Género es una acción del Estado mexicano para enfrentar las violencias contra las mujeres de Tlaxcala y del país.

“Es un paso muy importante pero ahora tenemos que volverlo realidad y atender las peculiaridades de las violencias en Tlaxcala, lamentablemente las violencias contra las niñas y las mujeres se han incrementado significativamente en los últimos años y particularmente en medio del proceso derivado de las normas sanitarias que impuso la violencia“, dijo.

Encinas hizo un llamado a la sociedad a trabajar en conjunto “para construir una cultura de respeto, de tolerancia y de recuperación de nuestros lazos de identidad dentro de la familia y de la comunidad”, así como ayudar a fortalecer la buena implementación de la justicia en el país.

“Que no haya impunidad en estos hechos delictivos en donde lamentablemente nuestras cifras de impunidad a nivel nacional ronda el 99% de los casos y mientras no castiguemos a quienes cometen estos ilícitos, no vamos a resolver el problema de fondo y las familias nos tienen que ayudar y dejar atrás las actitudes vergonzantes de denunciar a su padre a su tío, a su hermano, su sobrino”, planteó.

Resaltó que el desempleo en Tlaxcala se ha convertido en “la fuente de empleo de los tratantes de niñas y de niños”.

“La trata de personas si bien lo concentran son víctimas, el 95% son mujeres y el 5% son hombres y eso está asociado a pornografía infantil, a violencia sexual y en muchos casos a la desaparición de personas“, detalló.

En el evento, estuvo presente el gobernador saliente de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, quien refirió que la recomendaciones hechas sobre la entidad deberán corresponder a la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros, a quien exhortó a trabajar en favor de las mujeres y seguir con las políticas públicas creadas a lo largo de su administración.

En ese sentido, refirió que su gobierno tomó medidas relacionadas a la prevención, atención, sanción y erradicación, entre ellas: capacitaciones especializadas al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto Estatal de la Mujer, y el Centro de Justicia para las Mujeres, de la Secretaría de Salud y del DIF estatal.

Además, se instaló el Centro de Justicia para las Mujeres y un albergue para las mujeres violentadas a cargo del Instituto Estatal de la Mujer; se habilitó una línea telefónica de atención de primer contacto que funciona todo el tiempo; se crearon protocolos para la atención de mujeres víctimas de violencia en instituciones como la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y se integró un banco de datos para registrar casos de violencia en el estado y tiene la participación de más de 30 instituciones en el ámbito estatal y municipal.

Con información de LATINUS.