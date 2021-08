Detienen a Saúl Huerta diputado de Morena acusado de abuso sexual contra un menor

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este jueves que detuvo, en un domicilio de la colonia Roma, a Saúl Huerta, el diputado de Morena que es señalado por los delitos de violación equiparada y abuso sexual agravado en contra de un menor de edad.

La Cámara de Diputados aprobó, el pasado 11 de agosto, el desafuero de Huerta para que la Fiscalía capitalina pudiera proceder penalmente en su contra.

Luego de que un juez giró la orden de aprehensión en su contra, las autoridades buscaron al legislador por Puebla en una serie de cateos, sin lograr localizarlo.

El pasado 21 de abril, Saúl Huerta fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc, por presuntamente haber realizado tocamientos a un menor de 15 años. Sin embargo, fue liberado porque aún tenía fuero.

Una vez que pase el área de servicio médico, el diputado morenista será trasladado al Reclusorio Oriente, de acuerdo con fuentes de la FGJ-CDMX.

Desde que lo acusaron de violación y abuso sexual, Huerta siempre defendió que las autoridades lo dejaron en libertad porque no encontraron pruebas que lo inculparan. Sin embargo, las autoridades capitalinas mantuvieron la investigación en su contra.

El 5 de agosto pasado, el grupo de abogados que representa a Saúl Huerta, Castillo & Asociados, aseguró que el legislador no se está escondiendo y no tiene trato privilegiado. Horas antes de esta declaración, el legislador se había presentado en las instalaciones de la FGJ-CDMX, donde no se pudo proceder en su contra porque todavía contaba con fuero constitucional.

