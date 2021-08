Jalisco presenta avances de la campaña para detección de hepatitis C en Centros Penitenciarios

Redacción Antena Noticias

• Es el primer estado del país en implementar una Unidad Móvil como estrategia para la prevención y atención de esta enfermedad

• Coesida ofrece tratamiento a todos los jaliscienses que viven con el virus de la Hepatitis C

Jalisco es el primer estado a nivel nacional que implementa una Unidad Móvil como parte de la estrategia para la prevención, detección y atención de la Hepatitis C, para fortalecer el Programa Nacional que busca eliminar esta enfermedad viral.

Con este objetivo, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través del Consejo Estatal para la Prevención del Sida (Coesida), en conjunto con la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (Digpres) y la Fiscalía del Estado, realizaron una campaña llamada “Curar la Hepatitis C en los Centros Penitenciarios: Una estrategia para su eliminación en Jalisco”, cuyos primeros resultados se presentaron hoy en conferencia de prensa virtual.

“Estamos hablando que podemos hacer intervención de atender este tipo de patologías desde centros de salud y sitios clave y el día de hoy presentamos los avances que tenemos en este Programa de Eliminación de Hepatitis C, enfermedad que actualmente es curable a través de tratamientos cortos y lo más importante evitar las complicaciones”, señaló el secretario técnico del Coesida, Luis Alberto Ruíz Mora.

Ruíz Mora manifestó que la hepatitis C es una infección que puede concentrarse en ciertos grupos de la población jalisciense, por ello la importancia de hacer un trabajo muy puntual en los centros penitenciarios, con el apoyo de la Digpres. “La meta es que para el 2030 hayamos eliminado la hepatitis C en el mundo”, puntualizó el funcionario.

Por su parte, José Antonio Pérez Juárez, director General de Reinserción Social del Estado de Jalisco mencionó que las personas privadas de su libertad incrementan la vulnerabilidad ante esta enfermedad, así como del personal que labora en los centros penitenciarios. “Y gracias a la SSJ a través del Coesida, previó y anticipó las necesidades de salud de estas personas y nos fortalecimos por la acción transversal de las instituciones de salud del Estado”.

A su vez, José de Jesús Rodríguez Barajas, responsable del Programa de Prevención, Diagnóstico y Atención de VIH/SIDA/ITS y de Hepatitis C, informó que han obtenido grandes logros con la coordinación del Coesida entre ellos haber alcanzado en el 2020 el 90-90-90, que es tener el 90 por ciento de la población con una prueba rápida de VIH, el 90 por ciento de la población que vive con el virus en control y el 90 por ciento con tratamiento continuo”.

“Antes de que iniciara esta campaña de detección de hepatitis c en centros penitenciarios solamente teníamos diagnosticados 34 casos, hoy en día a través del trabajo de Coesida se realizaron 6 mil 054 pruebas a varones y 790 a mujeres entre las cuales se consideró al personal que labora en estos lugares. Del total de pruebas se registraron 239 casos reactivos”, dijo el funcionario.



Dicha estrategia consta de dos fases, la primera se realizó en el Centros Penitenciario de Puente Grande y en la Comisaría de Reinserción Social (CRS) Femenil Metropolitano. La segunda fase se está lleva a cabo actualmente en los Centros Penitenciarios del Interior del Estado (CEINJURES), en donde tanto a las personas privadas de su libertad, como a los custodios y personal administrativo se les está beneficiado con dicha campaña.

UNIDAD MÓVIL

El Coesida lleva la atención de la Hepatitis C a través de una unidad móvil que cuenta con dos consultorios para atender ubicados en el Hospital Civil de Guadalajara y en el Hospital General de Occidente (HGO); en lugares estratégicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en algunos municipios del interior del estado, invitando a las personas a hacerse la prueba de Hepatitis C, así como de VIH y Sífilis, garantizando que las pruebas sean voluntarias, confidenciales, anónimas y gratuitas.

Los Servicios Gratuitos que ofrece la Unidad Móvil son:

• Platica informativa sobre hepatitis C “Cómo prevenirlo, detectarlo y curarlo”

• Detección de Hepatitis C

• Confirmación de diagnóstico

• Estudios de Especialidad

• Vinculación para recibir la cura de la Hepatitis C

PARA SABER

la Hepatitis C es causada por el virus del mismo nombre VHC. Es una enfermedad que afecta al hígado y que rara vez presenta manifestaciones clínicas en los primeros años de la infección, es decir, las personas pueden permanecer asintomáticas por mucho tiempo.

En algunos casos puede convertirse en una enfermedad crónica, y si no se atiende puede tener consecuencias graves para la salud de las personas y provocar cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado.

Actualmente la Hepatitis C es curable y las personas pueden realizarse una prueba de detección, recibir atención médica y tratamiento gratuito.

El Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis consta de cuatro estrategias primordiales para su implementación:

1. Acceso Universal a pruebas y tratamiento.

2. Integración interinstitucional de acciones e información, trabajando coordinadamente con diversas instituciones.

3. Enfoque de atención primaria a la salud: Con esto se busca hacer énfasis en la prevención, concientizando y sensibilizando a la población.

4. Estrategias focalizadas en poblaciones más afectadas: Lo que nos permite encaminar los recursos a atender a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad

Debido a esto, es importante que toda persona que cumpla con las siguientes condiciones se haga una prueba de detección de Hepatitis C, acercándose a COESIDA, ya sea al comunicarte al teléfono 33 3030 7800 o a las redes sociales oficiales Facebook o Twitter @CoesidaJalisco:

• Si se tienen alteraciones en pruebas del funcionamiento del hígado.

• Se has recibido o se está recibiendo hemodiálisis.

• Si se vive con VIH.

• Si se tienen perforaciones o tatuajes.

• Si se ha utilizado drogas inyectables o inhaladas

• Si se está embarazada o se planea estarlo.

• Si la madre fue diagnosticada con Hepatitis C.

• Si se ha tenido prácticas sexuales sin uso de condón y ha habido presencia de sangre.

• Si se trabaja en el ámbito de la salud o se ha tenido accidentes con material punzocortantes.

• Si se ha recibido transfusiones de sangre o trasplantes antes de 1994.

NUMERALIA:

• Según las estimaciones más recientes de la OMS, en toda la Región de las Américas se producen cada año 67 mil nuevas infecciones por el virus de la hepatitis C, y 84 mil muertes.

• Solo en 22 % de las personas con hepatitis C crónica la infección llega a diagnosticarse; de ellas, solo 18 % reciben tratamiento.

• En el mundo 2.3 millones de personas viven con VIH y Hepatitis C.

• En México de 400 a 600 mil personas viven con Hepatitis C. De cada mil personas que viven con Hepatitis C., 650 tienen una infección crónica, 162 conoce su estado de salud y sólo 1 está en tratamiento.

• En Jalisco se han realizado 11 mil 486 pruebas de Hepatitis C, de las cuales 9 mil 102 son hombres y 2 mil 384 mujeres y 366 son reactivas.