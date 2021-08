Chicharito Hernández, casi descartado para el Juego de Estrellas

La lesión en la pantorrilla derecha de Javier Chicharito Hernández no sólo ha sido un serio problema para el Galaxy de Los Ángeles, ahora también es una preocupación para la MLS entera ya que su participación en el Juego de las Estrellas contra la Liga MX del próximo 25 de agosto en Los Ángeles está prácticamente descartada, así como del Skills Challenge.

“Javier está mejorando, está trabajando en la cancha, pero sigue sin estar listo para jugar un partido”, dio a conocer Greg Vanney, director técnico del Galaxy quien no ha podido contar con el Chicharito Hernández en los últimos 10 partidos de la MLS. La aparición más reciente del delantero mexicano se dio el 26 de junio cuando le marcó un doblete al San José Earthquakes.

Por lo anterior, Greg Vanney no ve conveniente ni fácil que Chicharito Hernández participe en el Juego de Estrellas. “Siendo honesto, sería difícil ver a alguien con 10 partidos sin jugar teniendo minutos en un partido de estrellas”, dijo el entrenador del Galaxy. De esta forma es casi un hecho otra baja en el Juego de Estrellas ya que la Liga MX no contará con el portero Jesús Corona, el defensa Fernando Navarro, el mediocampista Guido Pizarro y el delantero André-Pierre Gignac.

¿Cuándo volverá a jugar el Chicharito?

Greg Vanney calculó que el Chicharito Hernández podría volver a jugar con el Galaxy el sábado 28 de agosto. “Tenemos una pequeña ventana de tiempo para el siguiente partido (contra Los Ángeles FC) y una todavía mayor para el siguiente (11 de septiembre contra Colorado Rapids); cruzamos los dedos para que pueda estar ante el LAFC y de ahí tener tiempo para que recupere su mejor versión”.

Por lo anterior, Greg Vanney cree que lo mejor para Javier Hernández es que no vaya al Juego de Estrellas porque “Eso podría afectar al partido ante el LAFC; mi esperanza es que no esté involucrado, porque quiero que esté bien para que juegue ante el LAFC, trabajamos con la liga para que se tome una decisión inteligente y no se le ponga en riesgo”

Con información de Bolavip.