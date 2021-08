Puro “salinista” se opuso a periodo extraordinario para revocación de mandato dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “salinistas y finísimas personas” a los 13 legisladores que se opusieron a que se llevara a cabo un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para dictaminar la ley para la revocación de mandato.

En conferencia mañanera, el mandatario dijo que se está viviendo “el mundo al revés”, porque este grupo de oposición, que están en contra de su gobierno, no quiere que se consulte si termina o continua con su sexenio.

López Obrador reiteró que la reacción conservadora en contra de este ejercicio está integrada por personajes como el priista Miguel Ángel Osorio Chong y la panista Josefina Vázquez Mota, y ahora, hasta incluyó al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Además, aseguró que esta postura está respaldada por medios de comunicación y empresarios.

“Puedo probar, con informes del INE, la manera tendenciosa que actuaron los medios, con una nota a favor o dos y cien en contra. Como no pudieron, porque el pueblo es mucha pieza, ya no consideran conveniente llevar a cabo la consulta para preguntarle al pueblo si me quedo o me voy”, agregó.