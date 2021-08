Gastan 2.1 millones de pesos en celulares para los diputados de la nueva legislatura

La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó este viernes que gastó 2 millones 184 mil 525 de pesos en celulares para los 500 legisladores que integrarán la LXV Legislatura, la cual entrará en funciones en septiembre.

“Estos teléfonos celulares servirán para que cada uno de los 500 legisladoras y legisladores puedan emitir su voto del Sistema Parlamentario de Asistencia, Votación y Audio Automatizado (SPAVAA), aplicación desarrollada por la Cámara de Diputados”, agregó la Secretaría General en otra parte de su comunicado.

Las autoridades de San Lázaro detallaron que el monto de los celulares se descontará en tres quincenas a los legisladores.

La LXV Legislatura entrará en funciones a partir del próximo primero de septiembre y, entre los proyectos que discutirá se encuentra el juicio político y declaración de procedencia, así como la nueva Ley Orgánica de la Armada de México y la Ley de Revocación de Mandato.

Estas tres proyectos quedaron pendientes, luego de que diputados de oposición impidieron el jueves que se realizara un tercer periodo extraordinario en la Comisión Permanente.

Con 24 a favor y 13 en contra, la bancada de Morena y aliados no logró la mayoría calificada. Es decir, las dos terceras partes de los 35 legisladores presentes como establece el reglamento, por lo que no se autorizó el tercer periodo extraordinario en lo general y en lo particular.

