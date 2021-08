López Obrador recurrirá a consulta si el INE no realiza el ejercicio de la revocación de mandato

Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó al INE de estar en contra de la democracia al no querer realizar el ejercicio de la revocación de mandato el próximo año y elevar con intensión “truculenta” a miles de millones de pesos el costo de la organización del ejercicio ciudadano.

De acuerdo con López Obrador, si el Instituto Nacional Electoral no se hace cargo de la organización de la revocación de mandato, él junto con muchos mexicanos, convocará a una consulta para saber si quieren o no que permanezca en el cargo de presidente de la República.

Aseguró que, en ese caso, la revocación de mandato no saldría tan cara porque tendría apoyo de gobiernos estatales, municipales y de millones de ciudadanos.

“El INE, que también para que no se lleva a cabo la revocación del mandato, la consulta están pidiendo muchísimo dinero, creo que 2 mil 500 millones de pesos para que la gente diga no tiene caso, ¿por qué gastar tanto en eso? Son muy truculentos, cuando tienen a miles de trabajadores, nada más con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos que aporten el 25 y los de bajo, no, los que ganen menos de 10 mil, que no y que no haya comidas ni bebidas, que le bajen a los honorarios” sugirió el presidente a los consejeros electorales.

López Obrador dijo que el presupuesto del INE para la revocación del mandato “solo es la pinza” que cierra el acuerdo al que llegaron con el mismo propósito los salinistas, el ex secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la señora del PAN, Josefina Vázquez Mota y Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano.

Dijo que todos ellos quieren que siga el régimen de privilegios y corrupción y que están en contra de la democracia, por lo que no quieren que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación del mandato.

Sin embargo, el presidente confió en que en el próximo periodo de sesiones ordinario en el Congreso de la Unión se apruebe la regulación del ejercicio ciudadano contemplado en la constitución mexicana para que se lleve a cabo en el primer trimestre del 2022.

Con información del Excélsior