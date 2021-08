‘Al Canelo no le gana nadie’; JC Chávez augura triunfo del tapatío sobre Caleb Plant

Julio César Chávez lo tiene claro: Saúl Álvarez va a derrota a Caleb Plant el próximo 6 de noviembre. El Gran Campeón se refirió a la contienda que tendrán ambos pugilistas por la unificación de los cetros supermedianos, donde señaló que no hay rival que pueda vencer al Canelo. © Editorial Medio Tiempo El Canelo mostró respeto ante JC Chávez. FOTOS: Mexsport.

“Es una pelea donde los primeros rounds van a ser difíciles, pero creo que Canelo se va a imponer, su boxeo, su fortaleza y va a terminar ganando a Caleb Plant, no sé si por nocaut o por decisión, pero va a ganar.

“He visto pelear a Caleb Plant y es un buen peleador, pero no es un peleador que le pueda ganar al Canelo. Canelo está en su mejor momento y no le gana nadie, así que va a retener su título“, dijo JC Chávez en entrevista con Little Giant Boxing.

