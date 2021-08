Anette Michel rompe el silencio sobre su salida de TV Azteca

Desde hace unos meses, Anette Michel está fuera de TV Azteca tras más de 20 años de formar parte de sus filas y luego de seis años de ser conductora del reality gastronómico Master Chef . En sus primeras entrevistas al respecto, la conductora y actriz tapatía explicó que estaba en busca de un lugar donde se pudiera seguir desarrollando y que le permitiera hacer lo que más ama.

Ahora, por fin Anette Michel reveló las verdaderas razones por las que ya no renovó contrato con TV Azteca. “Debo confesar que con la nueva administración, en la empresa cambiaron muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, no me parecían justas y para Anette Michel, la palabra más importante después de equilibrio es justicia. Entonces dije: ‘Aquí ya no es’”, contó la conductora a la revista TVyNovelas .

Aunque no quiso aclarar qué injusticias sufrió, la protagonista de historias como Al norte del corazón, aseguró que al final no se actuó de buena fe. “(Son) cosas que no voy a decir nunca porque sería faltarle al respeto a lo que siempre fue para mí, una empresa de una pieza, pero sí tengo que ser también sincera para que se sepa que lo que está pasando en este momento, y específicamente conmigo, no estaba bien; no actuaron de buena fe, eso sí te lo puedo decir. No hicieron las cosas de frente y yo soy bien frontal. Entonces, eso yo no lo respeto y si yo nos lo respeto, no puedo trabajar con ellos”, explicó a la publicación.

Ahora que su relación laboral con Azteca quedó atrás y luego de tener algunas participaciones en programas de Televisa como Hoy , Anette Michel se integró a la telenovela Contigo sí , producida por Ignacio Sada .

La actriz reconoció que ha sido todo un reto volver a la actuación, pues su último proyecto fue UEPA! Un escenario para amar hace seis años, con una participación especial y su última telenovela como tal había sido Secretos de familia en 2013. “Son muchos años alejada de la actuación, entonces fue muy difícil para mí.

Honestamente, me ha costado mucho más que cuando hice mi primer personaje. 26 años después me llega esta oportunidad y me siento como nueva, muy nerviosas ensayando mucho, como nunca lo había hecho en mi carrera”, contó a la revista. Por último, aunque está agradecida de poder actuar , Anette también está interesada en retomar su faceta como conductora. “Ese sigue siendo mi interés, poder seguir haciendo las dos cosas como se vayan presentando”.

