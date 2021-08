China insinúa que Covid-19 pudo originarse en laboratorio de EU tras entrega de reporte de inteligencia a Biden

China se lanzó a la ofensiva el miércoles a la espera de que se haga público el informe de inteligencia estadounidense sobre los orígenes de la Covid.19. Un alto funcionario acusó a Washington de politizar el asunto para culpar a Beijing.

Fu Cong, un alto funcionario en el Ministerio del Exterior de China, dijo en una rueda de prensa con periodistas extranjeros que “hacer de China un chivo expiatorio no puede blanquear a Estados Unidos”. “Si quieren acusar a China sin fundamentos, mejor que se preparen a aceptar el contrataque de China”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el martes un informe clasificado elaborado por sus servicios de inteligencia sobre los orígenes de la Covid-19 que no fue concluyente, por lo que no se ha logrado establecer si el virus saltó de un animal a un humano como parte de un proceso natural, o escapó de un laboratorio en Wuhan, China, de acuerdo con CNN, The New York Times y The Washington Post.

“El reporte no arrojó una conclusión definitiva sobre si el nuevo coronavirus saltó a los humanos de forma natural o mediante una fuga de laboratorio, en parte debido a la falta de información detallada de China“, dijeron dos altos funcionarios estadounidenses al NYT.

El presidenteordenó en mayo que las agencias de inteligencia revisaran las dos teorías del origen del Covid-19 durante un período de 90 días. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que se dará a conocer una versión no confidencial del informe en “los próximos días”.

China, Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están enzarzados en una pelea en torno a si el virus que provoca la Covid-19 se filtró desde un laboratorio en Wuhan, la ciudad donde se detectó el mal por primera vez en 2019.

Un informe conjunto de China y la OMS meses atrás llegó a la conclusión de que una filtración desde un laboratorio era “extremadamente improbable”, y Beijing quiere abordar otras posibilidades. La hipótesis más probable, según el informe, es que el virus pasó de los murciélagos a otro animal, que entonces lo transmitió a los seres humanos.

Pero las conclusiones no son definitivas, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo a fines de marzo que “todas las hipótesis están sobre la mesa y merecen futuros mayores estudios”.

En respuesta a las conjeturas persistentes sobre una filtración del Instituto de Virología de Wuhan, China ha insinuado que el virus tal vez escapó de Fort Detrick, un laboratorio militar estadounidense en Maryland.

Fu, que dirige el Departamento de Control de Armas de la cancillería china, negó que su país haya iniciado una campaña de desinformación. Dijo que si otras partes insisten en desarrollar la teoría de la filtración, el equipo de investigadores de la OMS debería ir a Fort Detrick y agregó que era una cuestión de equidad, ya que la OMS ha visitado el instituto de Wuhan dos veces.

“Si el doctor Tedros cree que no debemos descartar la hipótesis de una filtración desde un laboratorio, pues bien, sabe dónde debe ir”, dijo Fu. “Debe ir a los laboratorios estadounidenses”. China observa que el instituto de enfermedades infecciosas de Fort Detrick ha estudiado varios coronavirus y que estuvo cerrado durante varios meses en 2019-2020 por infracciones de seguridad.

Con información de AP/López-Dóriga Digital.