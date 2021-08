Tlajomulco mantiene acciones para prevenir casos de dengue

Readacción Antena Noticias

De manera permanente hay jornadas de descacharrización por parte de la Dirección de Aseo Público, que consisten en recoger objetos obsoletos de los hogares para descartar la presencia del mosquito de la especie Aedes Aegypti, que transmite el virus del dengue.

Posteriormente de la descacharrización, cuadrillas de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) realizan la fumigación de los hogares que contemplan un rociado domiciliario con termonebulizadores para eliminar huevecillos y larvas.

“Nosotros tenemos ya una programación desde el mes de febrero, estamos haciendo descacharrizaciones en varios puntos del municipio, siempre nos enfocamos precisamente de acuerdo al número de casos que tuvimos el año pasado, y las zonas donde más se presentaron es donde ponemos más énfasis en el trabajo inicial”, explicó Francisco Meléndez Ruiz, director de Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco.

“Mientras no tengamos nosotros criaderos, obviamente el mosco no se va a reproducir y al no tener ese mosco, pues obviamente no tendremos dengue, entonces la principal acción precisamente la tenemos en nuestros hogares, eliminando aquellos objetos en los cuales ya no nos sirven: botellas, llantas, láminas que acumulen agua”.

El dengue está en casa, y la principal acción para prevenirlo es que los ciudadanos eliminen los objetos obsoletos en el hogar que pueden servir para que el mosquito transmisor se reproduzca, como muebles viejos, llantas, plásticos, láminas, entre otros.

“Aquí lo importante es la concientización del guardado que se hace de los muebles viejos, de las llantas, de evitar que en su momento dado traten de que sea lo menos que pueden ellos guardar en su casa”, dijo Rafael Medina, director de Aseo Público de Tlajomulco.

“Los cacharros que llamamos desde muebles viejos, todo objeto que tenga modo de que por algún motivo u otro, llantas, plásticos, muebles viejos, todo lo que implica lo que son cacharros y principalmente lo que guarda agua”.

Año Descacharrizaciones Toneladas 2019 181 814.5 2020 228 1,026 2021 90 405*

*Fuente: Dirección de Aseo Público de Tlajomulco al 21 de agosto de 2021.

El servicio de recolección de cacharros es gratuito y puede solicitarse a través de la TlajoApp o el número telefónico 3283-4400, en la extensión 1030. En lo que va del año, el municipio ha recolectado 405 toneladas de cacharros en localidades como Cuexcomatitlán, Cabecera Municipal, Valle de Tlajomulco, La Aurora, Eucaliptos, San Lucas Evangelista y San Miguel Cuyutlán.

ATIENDE TLAJOMULCO CASOS DE DENGUE

Las emergencias médicas por el virus del dengue son atendidas por los Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco.

Ante los síntomas sospechosos de la enfermedad como fiebre, náuseas o dolor de cabeza, huesos y detrás de los ojos, las tres unidades médicas ubicadas en el municipio cuentan con la capacidad de brindar atención y hospitalizar a pacientes para estabilizarlos.

“La esencia es la atención de emergencias, todos los pacientes que vienen con un cuadro de fiebre con varios días de evolución acompañado de dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones, un síntoma muy característico es el dolor detrás de los ojos, es algo que nosotros clínicamente debemos de sospechar como dengue”, señaló Francisco Meléndez Ruiz, director de Servicios Médicos Municipales.

“La atención se basa en realizar exámenes precisamente para poder descartar esta enfermedad, obviamente hay condiciones en donde los pacientes requieren de rehidratación y por lo tanto pueden estar hospitalizados en nuestras unidades mientras se realiza el diagnóstico ya con estudios de laboratorio”.

Año Casos Dengue Tlajomulco 2019 293 2020 238 2021 4*

*Fuente: Secretaría Salud Jalisco al último corte de la Semana Epidemiológica 33 del 15 de agosto al 21 de agosto de 2021.

Aunque en 2019 se registraron más casos de dengue en Tlajomulco que durante el 2020, en éste último año hubo más casos graves que requirieron hospitalización, apuntó Meléndez Ruiz. El funcionario subrayó que los repuntes de la enfermedad se presentan durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Síntomas de dengue Fiebre elevada Dolor de cabeza intenso Dolor detrás de los ojos Dolor muscular y articular Dolor de huesos Nauseas Sarpullido

“El dengue no lo podemos combatir con tratamientos médicos, la corresponsabilidad de la sociedad civil aquí es muy importante, que nos ayuden precisamente a la eliminación de los criaderos que los tenemos en casa porque el dengue déjame decirte que efectivamente está en casa”, concluyó Meléndez Ruiz.

“Invitar precisamente a la sociedad a que nos ayuden con estas acciones, y que cuando vean que el camión recolector de cacharros ande por sus domicilios, en su fraccionamiento, en sus colonias donde ellos vivan, que saquen todo lo que no les sirva, esa es la principal recomendación y obviamente no automedicarse”.

ELIMINAN CRIADEROS DE DENGUE EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN

La positividad de criaderos de dengue en hogares de la Delegación de San Miguel Cuyutlán está disminuyendo, gracias a las acciones emprendidas por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y del Gobierno de Tlajomulco.

Debido a fumigaciones y descacharrizaciones realizadas por esas dependencias desde hace dos meses, tan sólo una de cada 10 casas ubicadas en esa localidad tiene presencia de huevecillos o larvas de mosquitos transmisores de dengue. Antes de la intervención, hasta siete de cada 10 domicilios registraban criaderos del vector.

“Siete de cada 10 casas tenían esa positividad, tenían larvas en sus casas y actualmente solamente una de cada 10, sin embargo esto puede cambiar de un momento a otro si nos descuidamos, en una o dos semanas volvemos a tener otra vez criaderos, y vuelve a iniciar otra vez el auge en la reproducción de mosquitos”, explicó José de Jesús Segura, jefe del Departamento de Promoción de la Salud de la SSJ.

El funcionario señaló que durante la semana epidemiológica 25 establecida en los últimos días del pasado mes de junio, fue detectado y atendido un brote de 18 casos sospechosos de dengue, de los cuales tres fueron confirmados.

Las acciones de fumigación y descacharrización se intensificaron en la zona para eliminar criaderos potenciales de mosquitos, retirando un total de 66 toneladas de cacharros y 2 mil llantas.

“El llamado es continuar lo que son las acciones, no bajar la guardia, no confiarnos y hacer de esto una manera de vida, una manera de protegernos, proteger a nuestras familias, proteger a nuestra comunidad en algo tan simple como, entre familia, dedicarnos por lo menos una vez a la semana revisar nuestras a casa y cerciorarnos que no tenemos mosquitos o criaderos”, concluyó el funcionario.