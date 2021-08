“Ya no quiero vivir”, dice ex presidenta interina de Bolivia

La ex presidenta interina de Bolivia, ahora presa, Jeanine Añez Chávez declaró que a sus familiares que “ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son”, quienes lo hicieron público a través de su cuenta de Twitter.

“Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido”, escribieron.

Arresto y encarcelamiento

Jeanine Añez fue arrestada y trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores el 13 de marzo del presente año, acusada de sedición, terrorismo y conspiración bajo un supuesto golpe de estado contra el ex presidente Evo Morales en 2019.

El plazo original de su detención preventiva era de seis meses; sin embargo, tiempo después se anunció su extensión por seis meses más “para dar el tiempo necesario a la investigación”, de acuerdo con las autoridades bolivianas.

#JeanineAñez está muy débil. Sufre de forma permanente. Cada 10 minutos ingresa alguien a su celda, a espiar, a preguntar o no se sabe a qué. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido. pic.twitter.com/SuV86qgdPi — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) August 24, 2021

Durante la segunda semana de agosto, Jeanine Añez fue diagnosticada con hipertensión y síndrome ansioso depresivo por un cardiólogo especialista, y tan solo 10 días después, tuvo un intento de suicidio, según informó Eduardo del Castillo, ministro de gobierno interino boliviano.

En días recientes, la autoridad penitenciaria confirmó que la salud de la ex presidenta es estable; sin embargo, su hija, Carolina Ribera, expresó que su madre atentó contra su vida por una “depresión severa” debida a su prolongado encarcelamiento y que fue “una forma de enviar un mensaje de ayuda”.

Actualmente, a través de Twitter, se lleva a cabo una campaña de apoyo hacia la ex mandataria con el hashtag #LiberenAJeanine, donde se pide, entre otras cosas, que las autoridades se pronuncien en contra del proceso que está viviendo la ex funcionaria.

Con información de Agencias