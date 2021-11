Cruz Azul vence al América

A pesar de sufrir con el arbitraje en el primer tiempo, el Cruz Azul logró sacar un resultado importante en el Clásico Joven contra el América.

La Máquina derrotó 2-1 a las Águilas con gol de Jonatan ‘Cabecita’ Rodríguez en el minuto 90 y así mantiene las esperanzas de clasificar directo a la liguilla.

Pero el resultado no es bueno para el América porque no podrán llegar a 40 puntos y no consiguieron un triunfo para borrar la imagen que dejaron en la final de la Concachampions.

Gol de Cabecita

‘Cabecita’ Rodríguez anotó de penal en los minutos finales para darle el triunfo al Cruz Azul.

La falta vino de una plancha de Emanuel Aguilera sobre Orbelín Pineda en el área; Luis Enrique Santander necesitó del VAR para marcar la infracción y expulsar al defensa del América.

Cruz Azul, en la pelea por la liguilla

La Máquina llegó a 23 puntos y está a una unidad de meterse a la zona de clasificación directa para la liguilla.

Para su buena suerte, subieron al puesto cinco de la tabla general, y necesitarán de triunfos contra León y Pumas para quedarse con el cuarto lugar sin ayuda de nadie.

Sigue invicto contra América

Tuvieron que pasar 17 años para que el Cruz Azul tuviera una racha de seis o más partidos sin perder contra el América.

Con el triunfo, La Máquina llegó a seis partidos invictos contra el América; su racha inició el pasado 12 de mayo del 2019 cuando derrotaron a las Águilas 1-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2019.

Con información de José Gabriel Gómez Guerrero / Refere