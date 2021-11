Marko Cortés reveló que el PAN perderá la elección presidencial

El gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco, reveló que el líder del PAN, Marko Cortés, también anticipó que Acción Nacional perderá la elección presidencial de 2024, y que solo impulsará a tres gobernadores como posibles candidatos para ver “que se puede rescatar” en tres años.

Yo dije: entonces que andas haciendo buscando la presidencia del partido, si me dices que se va a perder el 22 y el 24. Me adelantó que el 24 también lo iba a perder. No lo dije, pero o sea, pues que descaro y desfachatez porque en ese momento (Marko Cortés) andaba buscando la reelección