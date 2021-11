Familias se reencuentran tras reapertura de frontera de EE.UU. con México

Este 8 de noviembre el Gobierno de Estados Unidos reabrió sus fronteras terrestres con México, tras su cierre en marzo 2020 por la pandemia de COVID-19.

Del lado mexicano los puentes internacionales se llenaron de gente en espera de reunirse con familiares a los que solo habían visto por videollamada o escuchado a través del teléfono.

Además de documentos migratorios autoridades de Estados Unidos solicitaron a los visitantes su certificado de vacunación contra COVID-19.

El Gobierno de Joe Biden admite a todos quienes tengan la pauta completa de alguna de las fórmulas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Martha Ochoa de 68 años detalló que se vacunó con la fórmula de AstraZeneca y que ante el tiempo lejos de su nieta Laura le llevó varios regalos como su jarabe favorito que no encuentra en EE.UU.

No quise traer tanto porque me daba miedo de que me las quitaran o me dijeran algo, pero no, los agentes fueron muy amables. Solo les mostré mi certificado y mi visa y eso fue todo”, dijo.